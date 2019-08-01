惡意網友持續騷擾 2PM 私人帳號 JYP 提告大力反擊！
KPOP 2019年8月1日 星期四11:49 施乃琪
不久前玉澤演才剛親自警告惡意網友，不過針對 2PM 的攻擊依然持續發生，JYP Entertainment 在默默搜集好證據後，最近才透露了反擊消息！
JYP Entertainment 於 7 月 31 日發出官方聲明，首先向愛護並支持 2PM 的粉絲致謝後，接著便切入正題表示：「去年我們曾警告過向 2PM 成員個人帳號發送垃圾訊息的行為，但依然有人依然故我、試圖駭入成員帳號，甚至不分日夜地傳送惡意訊息，而對成員乃至其家人造成嚴重的精神和肉體壓力。」
對此，JYP Entertainment 奠基於一直以來搜集到的資料，目前已經著手採取法律手段準備提出告訴。「今年初我們就成員所蒙受的傷害搜集了資料並提出刑事告訴，但因為透過特定 SNS 進行的犯法行為，在蒐證或協調上十分困難，因此並未取得實質的懲罰。」
逃過一劫的加害者甚至換過各種帳號，依然持續對 2PM 成員進行網路騷擾，因此 JYP 判斷必須祭出強力的法律懲罰，目前已和專門的法律事務所討論，並低調地搜集證據至今，直到確實提告後才向粉絲透露風聲。
JYP 在聲明的最後也表示：「包含此案在內，任何侵犯或威脅到藝人私生活的行為，我們在此宣示絕不寬貸，一定會採取強力的法律手段，未來也會為保護藝人而全力以赴！」
（照片來源：JYP Entertainment）
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