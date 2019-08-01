恶意网友持续骚扰 2PM 私人帐号　JYP 提告大力反击！

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不久前玉泽演才刚亲自警告恶意网友，不过针对 2PM 的攻击依然持续发生，JYP Entertainment 在默默搜集好证据后，最近才透露了反击消息！

JYP Entertainment 於 7 月 31 日发出官方声明，首先向爱护并支持 2PM 的粉丝致谢后，接著便切入正题表示：「去年我们曾警告过向 2PM 成员个人帐号发送垃圾讯息的行为，但依然有人依然故我、试图骇入成员帐号，甚至不分日夜地传送恶意讯息，而对成员乃至其家人造成严重的精神和肉体压力。」

对此，JYP Entertainment 奠基於一直以来搜集到的资料，目前已经著手采取法律手段准备提出告诉。「今年初我们就成员所蒙受的伤害搜集了资料并提出刑事告诉，但因为透过特定 SNS 进行的犯法行为，在搜证或协调上十分困难，因此并未取得实质的惩罚。」

逃过一劫的加害者甚至换过各种帐号，依然持续对 2PM 成员进行网路骚扰，因此 JYP 判断必须祭出强力的法律惩罚，目前已和专门的法律事务所讨论，并低调地搜集证据至今，直到确实提告后才向粉丝透露风声。

JYP 在声明的最后也表示：「包含此案在内，任何侵犯或威胁到艺人私生活的行为，我们在此宣示绝不宽贷，一定会采取强力的法律手段，未来也会为保护艺人而全力以赴！」



（照片来源：JYP Entertainment）

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