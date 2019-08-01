Red Velvet 出道五週年啦！送上驚喜新歌〈Milkshake〉
KPOP 2019年8月1日 星期四12:08 施乃琪
五年前的今天 (8/1)，Red Velvet 以一首 “Happiness” 正式出道，展開特色鮮明的音樂之路。恭喜 Red Velvet 滿出道五週年！
Red Velvet 今天中午公開了特別新歌 “Milkshake” 的完整 MV，招牌的粉嫩色調和輕鬆曲風甫開場就吸引了注意力，副歌更是讓人一聽就忍不住跟著唱起來。
2014 年 Red Velvet 以 “Happiness” 出道，奇特曲風和四人一致的染髮造型立刻讓大眾留下深刻印象；其後她們交替以 “Red” 和 “Velvet” 概念密集回歸，展現豐富多變的魅力；2015 年發行 “Ice Cream Cake” 前 Red Velvet 宣布加入老么 Yeri 成為五人組，並帶來一系列奠定獨特地位的回歸活動。
如今 Red Velvet 除了團體活動外，每位成員在電視劇、綜藝、音樂上也都有出色的表現，期待她們的下一個五年！
（照片與影片來源：SM Entertainment）
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