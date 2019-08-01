KangTa旧恋情突然被曝光！ 女方「意外」上传亲密影片随后删除
明星 2019年8月1日 星期四11:07 Sani
今日，韩国赛车女郎禹珠安（音）在个人IG上传了一段和歌手KangTa一起在汗蒸房的影片，随后SM公司做出回应：「两人曾经交往，几年前已经分手。 」
影片中，KangTa说：「我到汗蒸房来了，但这里有点奇怪，躺著一个很漂亮的人。 」禹珠安（音）接著说：「没错客人，觉得太漂亮的话可以鼓起勇气靠近一些、亲一下哦。 」於是KangTa就给了禹珠安（音）一个吻。
之后禹珠安（音）说：「好的客人，这样的回答满意吗？ 好帅哦。 」该影片公开4小时候就被删除。
报导称两人从很久之前就开始恋爱，多次在KangTa私宅等地秘密约会。 突然公开影片令部分网友怀疑是否因为两人之间出了什么问题。
对此，SM娱乐表示：「两人几年前已经分手，对方说是不小心上传了影片，随后已经删除。 」
禹珠安（音）是首尔Motor Show和Ford、Honda的赛车女郎，曾在2014年第三届韩国赛车女郎大赛中获得最优秀人气模特赏，最近把名字从本名韩佳恩（音）改为艺名禹珠安（音）。
（图源：SM，IG@gaeungbebe、an_chil_hyun）
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