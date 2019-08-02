這個夏天不知道看什麼？由7月末開始就有「男朋友」、「帥氣大學生」及一眾「上流社會媽媽們」陪你渡過週一至五！

想看有演技的、青春校園、羅曼蒂克、社會議題性的韓劇？沒問題，由7月30日起，每星期一至五鎖定ViuTV 99台！
ViuTV精選三部在過去一年內，超級hot issue的韓劇，看看有哪3部：
1.《男朋友》
宋慧喬不久前跟宋仲基結束童話婚姻，當中喬妹亦透露下半年除了品牌廣告，影視方面將暫停工作；而朴寶劍的新電影《徐福》正在拍攝製作中，上映期仍未定案。看這樣...要一段時間才可以再見到他們，如大家都很想再見到顏值高，又有演技的２位演員，可以留意7月30日起，逢星期一至五晚8時30分，所播出的《男朋友》啦～
2.《SKY Castle》(天空城堡)
「We all lie...tell you the truths...」這首歌真的由上年年末到現在仍有不少綜藝節目用來玩的梗。2018年末的大熱韓劇《SKY Castle》，在今年5月的第55屆百想藝術大賞中，一舉斬獲最佳導演賞、女子最優秀演技賞、男子助演賞等獎項，近日更由韓國消費者品牌委員會主辦的《2019年度品牌大賞》選為年度電視劇！劇中以討論韓國上流社會對子女的教育方法為中心，貼地題材令此劇跑出。香港不乏無所不用其極訓練子女成材的家長，又能否在此劇得到甚麼啟示？此劇將在8月22日起，逢星期一至五晚9時30分播出！（小編很推薦給各位父母親看！）
3.《我的ID是江南美人》
被稱為「臉蛋天才」的百年難得一遇美男子ASTRO成員車銀優，因出演《我的ID是江南美人》而人氣急升！而這劇是改編自同名人氣網漫，大家不要以為只是一部單純的校園偶像劇，當中是有探討到一些韓國社會話題，例如：整容、校園霸凌。每個人都希望變美，但社會喜歡標籤整容的人，究竟整容有錯嗎？此劇將9月2日起，逢星期一至五晚8時30分播出！（而銀優將在10月來港開FM，可以在去看FM前再重溫他的完美臉蛋♥）
由7月末到9月，大家星期一到五晚上8時30分，一打開電視就可以看到他們啦～也不擔心每晚沒什麼好看啦！
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