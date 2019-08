這個夏天不知道看什麼?由7月末開始就有「男朋友」、「帥氣大學生」及一眾「上流社會媽媽們」陪你渡過週一至五! 《WWW》終映後…「學車CP」在《MGMA》合體!李多熙變身為小迷妹:「見到志煥了~」 這個組合太讓人期待啦!劉以豪更新與李昇基、柳演錫合照:「很高興認識你,我的朋友!」 穿了大領口衣服的AB6IX李大輝!在舞台上霸氣十足,下了舞台...趕緊遮住露出來的地方 XD 《新入史官丘海昤》車銀優&申世景「摟腰親密戲」緊張到令人停止呼吸 又有月火劇要消失了?韓國三大台再變動,SBS後KBS也將取消月火時段韓劇 【有片】《德魯納酒店》令人心動的「鋼琴演奏」!看到正在拍花絮…P.O速速為康美娜「獻上」小風扇 權娜拉迅速回歸小螢幕 加入《梨泰院 Class》飾演朴敘俊初戀! [有片]月光仙女Tiffany Young今午最新單曲公開 北美巡迴即將起跑 Apink 夏榮隻身出道在即 〈OH!〉繽紛畫報到齊! 秒刪與安七炫親密影片後...禹珠安發文道歉並稱:「最近又開始見面!」SM再回應:「已經是分手的關係!」 演技派的相遇!朱智勛、金惠秀有望合作《星你》導演新作《Hyena》 預計11月首播 X1本月27日出道! 首張專輯名稱《飛翔:QUANTUM LEAP》,票數作假疑惑仍未平息 SJ利特、圭賢相約去看銀赫《FUERZA BRUTA》最終場!他會想推薦哪位成員出演呢? [有片]丁海寅想與粉絲度過夏日夜晚 親自喊話台北見 永遠是少女時代!成員們短時間內再合體 這次是為Tiffany慶生而齊聚一堂 好劇配好聲音 Gummy 將唱《德魯納酒店》最新 OST! 潤娥&曹政奭新片《EXIT》上映啦!橫掃各種票房排行榜 想看肌肉的、痛快的打戲、又有點納涼的電影嗎?那《驅魔使者》別錯過啦♥ 邕聖祐為《18歲的瞬間》演唱OST《我們相遇的故事》:8月5日公開音源! 前SM練習生,曾出演《偶像學校》的徐慧仁!近況照與之前形象大不同,網友:「做自己挺好的!」 【不定時更新!】8月份有誰會來台灣跟大家見面呢? 韓劇《60天,指定倖存者》僅剩六集,三大關鍵人物將劇情推到最高潮!

想看有演技的、青春校園、羅曼蒂克、社會議題性的韓劇?沒問題,由7月30日起,每星期一至五鎖定ViuTV 99台!

ViuTV精選三部在過去一年內,超級hot issue的韓劇,看看有哪3部:

1.《男朋友》

宋慧喬不久前跟宋仲基結束童話婚姻,當中喬妹亦透露下半年除了品牌廣告,影視方面將暫停工作;而朴寶劍的新電影《徐福》正在拍攝製作中,上映期仍未定案。看這樣...要一段時間才可以再見到他們,如大家都很想再見到顏值高,又有演技的2位演員,可以留意7月30日起,逢星期一至五晚8時30分,所播出的《男朋友》啦~



2.《SKY Castle》(天空城堡)

「We all lie...tell you the truths...」這首歌真的由上年年末到現在仍有不少綜藝節目用來玩的梗。2018年末的大熱韓劇《SKY Castle》,在今年5月的第55屆百想藝術大賞中,一舉斬獲最佳導演賞、女子最優秀演技賞、男子助演賞等獎項,近日更由韓國消費者品牌委員會主辦的《2019年度品牌大賞》選為年度電視劇!劇中以討論韓國上流社會對子女的教育方法為中心,貼地題材令此劇跑出。香港不乏無所不用其極訓練子女成材的家長,又能否在此劇得到甚麼啟示?此劇將在8月22日起,逢星期一至五晚9時30分播出!(小編很推薦給各位父母親看!)



3.《我的ID是江南美人》

被稱為「臉蛋天才」的百年難得一遇美男子ASTRO成員車銀優,因出演《我的ID是江南美人》而人氣急升!而這劇是改編自同名人氣網漫,大家不要以為只是一部單純的校園偶像劇,當中是有探討到一些韓國社會話題,例如:整容、校園霸凌。每個人都希望變美,但社會喜歡標籤整容的人,究竟整容有錯嗎?此劇將9月2日起,逢星期一至五晚8時30分播出!(而銀優將在10月來港開FM,可以在去看FM前再重溫他的完美臉蛋♥)



由7月末到9月,大家星期一到五晚上8時30分,一打開電視就可以看到他們啦~也不擔心每晚沒什麼好看啦!

韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究