《魷魚遊戲3》開播秒創收視奇蹟，卻遭批「華而不實」，觀眾吐槽劇情乏力

Netflix原創影集《魷魚遊戲》第三季一上線便席捲全球排行榜，再次證明其作為「全球現象級神劇」的地位。 然而，儘管收視亮眼，觀眾與評論界對於最新一季的看法卻呈現明顯分歧，劇情與主角李政宰的演技均成為熱議焦點。

根據全球OTT平台收視排行統計網站「FlixPatrol」於6月29日的資料顯示，Netflix影集《魷魚遊戲》第三季在6月28日共獲得930分的總分，榮登Netflix電視節目部門的全球第一。 包括韓國、美國、英國、比利時、德國、加拿大、匈牙利、印度、馬來西亞《魷魚遊戲3》在全球90多個國家和地區奪下榜首，展現驚人的票房號召力。



分析指出，本季能有如此強勢的開盤成績，與前兩季所累積的龐大國際聲量密不可分。 《魷魚遊戲》自2021年首季播出後，迅速躍升Netflix最受歡迎非英語影集，第二季也在去年底推出時迅速登頂收視榜。 根據Netflix官方累積數據，該系列僅次於《魷魚遊戲》第一季與《Wednesday》第一季，位居平台觀看時數第三高。

然而，隨著第三季劇情銜接第二季未完的故事線、揭曉命運走向，觀眾期待雖高，但實際口碑卻出現明顯落差。



根據美國影評匯總網站「爛番茄」（Rotten Tomatoes）資料，《魷魚遊戲3》的影評人新鮮度為83%，顯示專業影評普遍肯定; 然而觀眾評分僅51%，幾近腰斬。 對比第一季的影評人新鮮度95%、觀眾評分84%，本季表現明顯失色，亦成為系列評價最低的一季。

美國《華盛頓時報》評論指出：「作為艾美獎得獎劇作，本該呈現更具情感重量的結局，但《魷魚遊戲》第三季卻以一場名人客串草率收尾，未能給觀眾留下深層思索的空間。」

英國《衛報》則批評：「暴力更甚以往，諷刺卻逐漸消逝，雖然畫面依然精彩，但已失去當初的鋒芒。」



另有多家媒體點名本季劇情設計失衡，例如孕婦參賽者在比賽中產下嬰兒後，嬰兒竟直接成為遊戲新參賽者; 以及主角成奇勳（李政宰 飾）最終悲劇卻空洞的收尾，均遭到觀眾質疑。 北美影視媒體Looper直指：「嬰兒參賽設定荒誕至極，令人出戲。」《好萊塢報導》更抨擊角色鋪陳「薄弱到令人失望」，甚至形容整體觀影體驗「不愉快」。

在韓國與海外社群平台上，也可見大批網友留言批評李政宰的演技，質疑其詮釋已不如第一季：「從第二季就開始變得奇怪」、「怎麼拿下艾美獎的？」、「角色心境雖可理解，但李政宰無法帶動情感」、「現在的奇勳只是遲鈍又無力」、「缺乏魅力與吸引力」、「幾乎沒有存在感」等聲音不絕於耳。 更有不少網友吐槽劇情薄弱：「從嬰兒開始也從嬰兒結束，我看的是嬰兒的誕生記吧」、「從導演裝成大師、硬要用那個吸毒的演員來搞氣場對決開始，就已經能預見結果了」、「這劇就該在第2季結束」等。



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