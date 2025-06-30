《Running Man》劉在錫被推薦出任「韓國文化部長官」，HAHA補充：你會這樣一路走到總統的！

劉在錫被廣大網友推薦為文化部長官，對此他也坦率表達了自己的心情。

在昨天（29日）播出的 SBS 綜藝節目《Running Man》中，進行了「奇蹟早飯」的競賽。

當天節目中，金鍾國對劉在錫說：「我看新聞說哥你被推薦為文化部長官了？」



這是因為在先前進行高層官員的「國民推薦制度」中，有許多國民推薦劉在錫擔任文化部長官，名單中還包括了電影《寄生上流》的奉俊昊導演。



成員們聽到後驚訝地問：「哥你是部長嗎？」、「恭喜哥哥」、「以後請多多照顧了」池錫辰則打趣地說：「是國民選出來的啊，搞不好你真的會成為部長喔。」

接著HAHA也補充：「我早就說了吧？你會這樣一路走到總統的！」對此劉在錫趕緊搖搖手說：「希望大家不要誤會，這不是誰都能做的事。」默默婉拒了這個提案。



聽到這番話，池錫辰和金鍾國忍不住反駁，劉在錫絕對不是普通人而已，HAHA則搞笑補充：「哇，那我是不是該準備當麻浦區廳長了？真的好緊張啊～。」現場氣氛笑聲連連。

到底我有生之年，能不能看到劉在錫從政呢？說實話......真的是有點期待！XD

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞