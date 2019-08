这个夏天不知道看什么?由7月末开始就有「男朋友」、「帅气大学生」及一众「上流社会妈妈们」陪你渡过周一至五! 穿了大领口衣服的AB6IX李大辉!在舞台上霸气十足,下了舞台...赶紧遮住露出来的地方 XD 《新入史官丘海昤》车银优&申世景「搂腰亲密戏」紧张到令人停止呼吸 又有月火剧要消失了?韩国三大台再变动,SBS后KBS也将取消月火时段韩剧 【有片】《德鲁纳酒店》令人心动的「钢琴演奏」!看到正在拍花絮…P.O速速为康美娜「献上」小风扇 权娜拉迅速回归小萤幕 加入《梨泰院 Class》饰演朴叙俊初恋! [有片]月光仙女Tiffany Young今午最新单曲公开 北美巡回即将起跑 Apink 夏荣只身出道在即 〈OH!〉缤纷画报到齐! 秒删与安七炫亲密影片后...禹珠安发文道歉并称:「最近又开始见面!」SM再回应:「已经是分手的关系!」 演技派的相遇!朱智勋、金惠秀有望合作《星你》导演新作《Hyena》 预计11月首播 X1本月27日出道! 首张专辑名称《飞翔:QUANTUM LEAP》,票数作假疑惑仍未平息 SJ利特、圭贤相约去看银赫《FUERZA BRUTA》最终场!他会想推荐哪位成员出演呢? [有片]丁海寅想与粉丝度过夏日夜晚 亲自喊话台北见 永远是少女时代!成员们短时间内再合体 这次是为Tiffany庆生而齐聚一堂 好剧配好声音 Gummy 将唱《德鲁纳酒店》最新 OST! 润娥&曹政奭新片《EXIT》上映啦!横扫各种票房排行榜 想看肌肉的、痛快的打戏、又有点纳凉的电影吗?那《驱魔使者》别错过啦♥ 邕圣佑为《18岁的瞬间》演唱OST《我们相遇的故事》:8月5日公开音源! 前SM练习生,曾出演《偶像学校》的徐慧仁!近况照与之前形象大不同,网友:「做自己挺好的!」 【不定时更新!】8月份有谁会来台湾跟大家见面呢? 韩剧《60天,指定幸存者》仅剩六集,三大关键人物将剧情推到最高潮!

想看有演技的、青春校园、罗曼蒂克、社会议题性的韩剧?没问题,由7月30日起,每星期一至五锁定ViuTV 99台!

ViuTV精选三部在过去一年内,超级hot issue的韩剧,看看有哪3部:

1.《男朋友》

宋慧乔不久前跟宋仲基结束童话婚姻,当中乔妹亦透露下半年除了品牌广告,影视方面将暂停工作;而朴宝剑的新电影《徐福》正在拍摄制作中,上映期仍未定案。看这样...要一段时间才可以再见到他们,如大家都很想再见到颜值高,又有演技的2位演员,可以留意7月30日起,逢星期一至五晚8时30分,所播出的《男朋友》啦~



2.《SKY Castle》(天空城堡)

「We all lie...tell you the truths...」这首歌真的由上年年末到现在仍有不少综艺节目用来玩的梗。2018年末的大热韩剧《SKY Castle》,在今年5月的第55届百想艺术大赏中,一举斩获最佳导演赏、女子最优秀演技赏、男子助演赏等奖项,近日更由韩国消费者品牌委员会主办的《2019年度品牌大赏》选为年度电视剧!剧中以讨论韩国上流社会对子女的教育方法为中心,贴地题材令此剧跑出。香港不乏无所不用其极训练子女成材的家长,又能否在此剧得到甚么启示?此剧将在8月22日起,逢星期一至五晚9时30分播出!(小编很推荐给各位父母亲看!)



3.《我的ID是江南美人》

被称为「脸蛋天才」的百年难得一遇美男子ASTRO成员车银优,因出演《我的ID是江南美人》而人气急升!而这剧是改编自同名人气网漫,大家不要以为只是一部单纯的校园偶像剧,当中是有探讨到一些韩国社会话题,例如:整容、校园霸凌。每个人都希望变美,但社会喜欢标签整容的人,究竟整容有错吗?此剧将9月2日起,逢星期一至五晚8时30分播出!(而银优将在10月来港开FM,可以在去看FM前再重温他的完美脸蛋♥)



由7月末到9月,大家星期一到五晚上8时30分,一打开电视就可以看到他们啦~也不担心每晚没什么好看啦!

