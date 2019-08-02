这个夏天不知道看什么？由7月末开始就有「男朋友」、「帅气大学生」及一众「上流社会妈妈们」陪你渡过周一至五！

想看有演技的、青春校园、罗曼蒂克、社会议题性的韩剧？没问题，由7月30日起，每星期一至五锁定ViuTV 99台！
ViuTV精选三部在过去一年内，超级hot issue的韩剧，看看有哪3部：
1.《男朋友》
宋慧乔不久前跟宋仲基结束童话婚姻，当中乔妹亦透露下半年除了品牌广告，影视方面将暂停工作；而朴宝剑的新电影《徐福》正在拍摄制作中，上映期仍未定案。看这样...要一段时间才可以再见到他们，如大家都很想再见到颜值高，又有演技的２位演员，可以留意7月30日起，逢星期一至五晚8时30分，所播出的《男朋友》啦～
2.《SKY Castle》(天空城堡)
「We all lie...tell you the truths...」这首歌真的由上年年末到现在仍有不少综艺节目用来玩的梗。2018年末的大热韩剧《SKY Castle》，在今年5月的第55届百想艺术大赏中，一举斩获最佳导演赏、女子最优秀演技赏、男子助演赏等奖项，近日更由韩国消费者品牌委员会主办的《2019年度品牌大赏》选为年度电视剧！剧中以讨论韩国上流社会对子女的教育方法为中心，贴地题材令此剧跑出。香港不乏无所不用其极训练子女成材的家长，又能否在此剧得到甚么启示？此剧将在8月22日起，逢星期一至五晚9时30分播出！（小编很推荐给各位父母亲看！）
3.《我的ID是江南美人》
被称为「脸蛋天才」的百年难得一遇美男子ASTRO成员车银优，因出演《我的ID是江南美人》而人气急升！而这剧是改编自同名人气网漫，大家不要以为只是一部单纯的校园偶像剧，当中是有探讨到一些韩国社会话题，例如：整容、校园霸凌。每个人都希望变美，但社会喜欢标签整容的人，究竟整容有错吗？此剧将9月2日起，逢星期一至五晚8时30分播出！（而银优将在10月来港开FM，可以在去看FM前再重温他的完美脸蛋♥）
由7月末到9月，大家星期一到五晚上8时30分，一打开电视就可以看到他们啦～也不担心每晚没什么好看啦！
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