BTS防彈少年團Jimin、柾國退伍後後再合體！《Are you Sure ?!》第二季拍攝完畢

超人氣男團防彈少年團（BTS）成員Jimin和柾國退伍後的首個官方行程確定曝光，兩人將攜手出演人氣真人秀《Are you Sure ?!》（這樣對嗎?!）第二季，帶來更多驚喜互動與全新旅行故事。

據韓媒「MyDaily」30日獨家報導，Jimin與柾國近期已完成《Are you Sure ?!》第二季的拍攝。 該節目在兩人於6月11日同日從陸軍現役退伍後便迅速展開製作，並選定瑞士、越南作為最新一季的主要拍攝地。 節目播出時間及平台尚未公布，已讓粉絲相當期待。對於該消息，所屬經紀公司BIG HIT也回應「屬實」。



回顧去年8月首播的《Are you Sure ?!》第一季，Jimin與柾國在入伍前一同前往美國、韓國濟州島、日本札幌等地，留下無可取代的珍貴回憶。 節目中兩人無厘頭的互虧與自然的默契，為觀眾帶來滿滿笑點，也獲得廣大觀眾喜愛。 特別是在濟州島篇時，隊友V還驚喜現身，令「忙內組合」的頑皮互動更加升級，笑聲不斷。



如今退伍後再度以「軍畢」的身分投入節目拍攝，粉絲們也關注是否會有更多BTS成員作為嘉賓現身。 Jimin與柾國長期以來關係親密，在軍中更互相扶持、彼此依靠，此次選擇以《Are you Sure ?!》第二季作為退伍後首個官方行程，更顯意義非凡，令全球ARMY們對這場「真摯友情之旅」滿懷期待。

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