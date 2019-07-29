這樣染髮絕對不會撞色！NCT渽民超酷的新造型可能要引領新時尚潮流了～
Beauty 2019年7月29日 星期一09:14 Rui
作為歌壇有名的花田，SM娛樂旗下藝人的顏值可是出品很有保證的。 所以有時候他們會仗著自己的神顏「亂用臉」，搞出一些讓我們看不懂的時尚。
最近NCT DREAM的成員渽民在飯圈名氣響噹噹，被贊為南韓第一小甜豆、神顏擁有者、世界第一初戀，撒起嬌來蘇死你不償命！多少人曾經因為渽民的一頭橘粉發入坑？ 可甜可鹽，SM第一視覺系小王子。
via GIPHY
然而最近現身的渽民換了新發色！ 嗯，造型可以說是很有新意了，只把劉海染成深藍色，除此以外的頭髮依舊是金黃色，一藍一金形成了鮮明的視覺對比，想讓人忽視都難啊。
身穿白色T恤的渽民頂著這樣一頭「怪異」的發色，背著書包，仿佛是青春校園劇中學校裡叱吒風雲，家財萬貫的財閥貴公子，每次亮相都會引起女生們的尖叫。
看久了之後感覺也沒那麼怪異了，反倒莫名有些潮，果然帥的人什麼造型都Hold得住。 小編預測可能又會引爆一輪新時尚。
via GIPHY
「圖：pann」
Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論