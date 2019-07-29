这样染发绝对不会撞色！NCT渽民超酷的新造型可能要引领新时尚潮流了～
Beauty 2019年7月29日 星期一09:14 Rui
作为歌坛有名的花田，SM娱乐旗下艺人的颜值可是出品很有保证的。 所以有时候他们会仗著自己的神颜「乱用脸」，搞出一些让我们看不懂的时尚。
最近NCT DREAM的成员渽民在饭圈名气响当当，被赞为南韩第一小甜豆、神颜拥有者、世界第一初恋，撒起娇来苏死你不偿命！多少人曾经因为渽民的一头橘粉发入坑？ 可甜可盐，SM第一视觉系小王子。
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然而最近现身的渽民换了新发色！ 嗯，造型可以说是很有新意了，只把刘海染成深蓝色，除此以外的头发依旧是金黄色，一蓝一金形成了鲜明的视觉对比，想让人忽视都难啊。
身穿白色T恤的渽民顶著这样一头「怪异」的发色，背著书包，仿佛是青春校园剧中学校里叱吒风云，家财万贯的财阀贵公子，每次亮相都会引起女生们的尖叫。
看久了之后感觉也没那么怪异了，反倒莫名有些潮，果然帅的人什么造型都Hold得住。 小编预测可能又会引爆一轮新时尚。
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「图：pann」
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