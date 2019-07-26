出生就被棄七歲前孤兒院長大，現在成功逆襲為拯救公司的功臣！李翰潔舊照曝光：從小帥到大♥

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因參加《PRODUCE X 101》而人氣爆火，憑藉不俗實力成功躋身出道組，成為X1一員的李瀚傑完美實現演藝路逆襲。

李翰潔的星路並沒有看上去那樣平坦，2017年就參加了男團IM66，但沒有太大的知名度。 隨後又參加了選秀節目《THE UNIT》，依舊沒有大紅，直到遇見《PRODUCE X 101》，才算熬出了頭。



《PRODUCE X 101》裡的李瀚傑性格活潑開朗，脾氣溫和，看起來是個出生自富裕家庭的孩子，但實際上他的身世很坎坷。 李瀚傑曾坦言，其實自己出生就被父母拋棄，7歲以前都是在孤兒院長大，一直到小學1年級都不知道親人是什麼概念。 直到現在的媽媽到孤兒院做義工，因緣際會才領養了他。 李翰潔說：很感謝照顧過我的人，所以想更努力去報答。 而他在簡歷提到最幸福的事，就是有了家人。



參加《Produce X 101》時，李瀚傑意外被日本網友發現與國寶級帥哥吉澤亮相似度超高，因此在twitter被稱做是吉澤亮失散的兄弟而爆紅。



隨著X1即將出道，粉絲和網民們也將更多的目光集中到了11名成員身上。 有網友就找出了李瀚傑的成長照，接下來就一起來看看吧。



小哥哥完全就是「好好長大」的典型事例啊，小時候軟萌，從中學開始就已經漸有帥哥氣質了，高中更是顏值飆升~李翰潔和南道賢參加《PRODUCE X 101》當時曾透露兩人是為了拯救經紀公司MBK，最終兩人全部進入X1，也成功挽救了公司。



「圖：NATE」

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