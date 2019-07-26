出生就被弃七岁前孤儿院长大，现在成功逆袭为拯救公司的功臣！李翰洁旧照曝光：从小帅到大♥

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因参加《PRODUCE X 101》而人气爆火，凭藉不俗实力成功跻身出道组，成为X1一员的李瀚杰完美实现演艺路逆袭。

李翰洁的星路并没有看上去那样平坦，2017年就参加了男团IM66，但没有太大的知名度。 随后又参加了选秀节目《THE UNIT》，依旧没有大红，直到遇见《PRODUCE X 101》，才算熬出了头。



《PRODUCE X 101》里的李瀚杰性格活泼开朗，脾气温和，看起来是个出生自富裕家庭的孩子，但实际上他的身世很坎坷。 李瀚杰曾坦言，其实自己出生就被父母抛弃，7岁以前都是在孤儿院长大，一直到小学1年级都不知道亲人是什么概念。 直到现在的妈妈到孤儿院做义工，因缘际会才领养了他。 李翰洁说：很感谢照顾过我的人，所以想更努力去报答。 而他在简历提到最幸福的事，就是有了家人。



参加《Produce X 101》时，李瀚杰意外被日本网友发现与国宝级帅哥吉泽亮相似度超高，因此在twitter被称做是吉泽亮失散的兄弟而爆红。



随著X1即将出道，粉丝和网民们也将更多的目光集中到了11名成员身上。 有网友就找出了李瀚杰的成长照，接下来就一起来看看吧。



小哥哥完全就是「好好长大」的典型事例啊，小时候软萌，从中学开始就已经渐有帅哥气质了，高中更是颜值飙升~李翰洁和南道贤参加《PRODUCE X 101》当时曾透露两人是为了拯救经纪公司MBK，最终两人全部进入X1，也成功挽救了公司。



「图：NATE」

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