劉彩英去世4周年 丈夫深情告白：「我想和你一起走」

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昨天是歌手劉彩英去世3周年，她的丈夫來到粉絲官咖寫下長文懷念，說自己「永遠是你的丈夫」、「想和你一起走」，一片深情令人無比感動又難過T^T

劉彩英是1989年出道的歌手，出演過《嫁給百萬富翁》、《色即是空》等影視作品，還積極出演綜藝節目，總是帶給人笑聲。



2008年，劉彩英與小自己1歲的企業家金柱煥（音）結婚。2013年10月被判定為胃癌八期，治療還不到一年，就在2014年7月24日離開了人世，享年41歲。 這一消息不僅對粉絲，對大眾而言也十分震驚。



昨日，金柱煥到劉彩英的粉絲官咖，寫下了令人動容的長文：

「我來了。 從剛才開始就坐在你對面。 從Passion 5買來了麵包。 買了你喜歡的麵包、可樂、肉脯、烤魚片...... 為什麼都喜歡吃這些？ 所以才會生病吧。 」

「我以為今天會沒事的，看來還是不行。 流了太多眼淚，流到呼吸難過、頭也很痛。 想給你唱首歌，但是唱不出來。 以前你很喜歡聽我唱歌呢。 」

「你已經離開4年了。 不管過去10年還是20年，我都會是劉彩英的丈夫。 因為你是我唯一深愛的妻子。 我會守住這份承諾的。 」

「我曾經承諾要好好守護你但是沒有做到，不久前大病了一場。 似乎心臟出問題了。 但是我並沒有很擔心。 自從你離開後，我就不懼怕死亡了。 如果上天允許，我今天都想離開...... 太想念你了，我的愛人。 」



其實去年忌日前，金柱煥也有到妻子的官咖留言：「對不起，彩英。 為什麼不對我說呢，為什麼去拜託弟弟。 我接到弟弟的聯絡，心痛了好久。 如果想我，就到我的夢裡來，讓我去找你啊，為什麼托弟弟代為轉告。 傻瓜呀。 」

「本來也想24日去看你的，那麼明天就去吧。 明天一大早就出發。 帶著你喜歡的肉脯、巧克力和可樂，馬上去找你。 以後如果想我了，就來夢裡告訴我吧，我也很想你啊...... 沒能更經常去看你真的很抱歉。 就請等過今晚吧。 明天一早我就過去，好嗎？ 等下見，晚安，我的愛人。 」



網友看到他的留言後紛紛安慰：「請幸福地生活把，那應該是先一步離開的人所希望的。 」

（圖源：KSD，網路）

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