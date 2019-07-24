《PRODUCE X 101》又上熱搜！被韓國議員盯上及稱：投票造假！
明星 2019年7月24日 星期三15:12 Rui
Mnet自己可能都沒有想到《Produce X 101》會成為史上爭議最大的一季，從播出時期的魔鬼剪輯到最後一期的出道人選名單，每一次播出都被罵上熱搜，尤其是出道組選拔更是激發了網民們的怒火。
雖然《Produce x 101》已經落幕將近一週了，但是因為最終投票數被無數網民和粉絲質疑，對於節目組是否有暗箱操作嫌疑，這幾日一直持續發酵中！
從最終的投票數來看，第一名和第二名，第二名和第三名，第六名和第七名，第七名和第八名，第10名和第11名票數都差距29978！ 五組票數差完全一致，想不讓人懷疑都難。 此事最終也被韓國政黨議員河泰慶盯上！
** 每日為你推送愛豆消息 —>立即下載APP
河議員表示：「第1名到20名的得票數是特定數位的倍數。 問了身邊的數學家們，出現這種數位組合的概率，從數學角度上來講幾乎為0。 也就是說，投票結果早就提前設置好了。 雖然節目是否有通過投票造假來改變實際排名這點還不明確，但這種青少年選秀節目的投票造假絕對就是就業欺詐和錄取舞弊。 不僅傷害了努力投票的國民製作人，還會給青少年種下錯誤的民主主義價值觀。 這件事情哪怕是檢察院出面調查也要揭露真相。 」
不知道這件事情還會鬧多大。據韓媒最新消息透露，韓國放送通信審議委員會收到了260餘件投訴，投訴《PRODUCE X 101》在最終得票數上造假。 放送委稱，投訴如若繼續增加將會對此進行審議。
「圖：《Produce x 101》」
Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞