《PRODUCE X 101》又上热搜！被韩国议员盯上及称：投票造假！
明星 2019年7月24日 星期三15:12 Rui
Mnet自己可能都没有想到《Produce X 101》会成为史上争议最大的一季，从播出时期的魔鬼剪辑到最后一期的出道人选名单，每一次播出都被骂上热搜，尤其是出道组选拔更是激发了网民们的怒火。
虽然《Produce x 101》已经落幕将近一周了，但是因为最终投票数被无数网民和粉丝质疑，对於节目组是否有暗箱操作嫌疑，这几日一直持续发酵中！
从最终的投票数来看，第一名和第二名，第二名和第三名，第六名和第七名，第七名和第八名，第10名和第11名票数都差距29978！ 五组票数差完全一致，想不让人怀疑都难。 此事最终也被韩国政党议员河泰庆盯上！
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河议员表示：「第1名到20名的得票数是特定数位的倍数。 问了身边的数学家们，出现这种数位组合的概率，从数学角度上来讲几乎为0。 也就是说，投票结果早就提前设置好了。 虽然节目是否有通过投票造假来改变实际排名这点还不明确，但这种青少年选秀节目的投票造假绝对就是就业欺诈和录取舞弊。 不仅伤害了努力投票的国民制作人，还会给青少年种下错误的民主主义价值观。 这件事情哪怕是检察院出面调查也要揭露真相。 」
不知道这件事情还会闹多大。据韩媒最新消息透露，韩国放送通信审议委员会收到了260余件投诉，投诉《PRODUCE X 101》在最终得票数上造假。 放送委称，投诉如若继续增加将会对此进行审议。
「图：《Produce x 101》」
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留言/评论
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身為一個Produce迷，第四季讓我很失望
然後再下一季企劃是什麼？ 男女合班？還是搞了什麼Produce ? 101之類
唉...
27分前
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