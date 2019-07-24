《PRODUCE X 101》又上热搜！被韩国议员盯上及称：投票造假！

《PRODUCE X 101》又上热搜！被韩国议员盯上及称：投票造假！

明星   2019年7月24日   星期三15:12   Rui   12

Mnet自己可能都没有想到《Produce X 101》会成为史上争议最大的一季，从播出时期的魔鬼剪辑到最后一期的出道人选名单，每一次播出都被骂上热搜，尤其是出道组选拔更是激发了网民们的怒火。

虽然《Produce x 101》已经落幕将近一周了，但是因为最终投票数被无数网民和粉丝质疑，对於节目组是否有暗箱操作嫌疑，这几日一直持续发酵中！

从最终的投票数来看，第一名和第二名，第二名和第三名，第六名和第七名，第七名和第八名，第10名和第11名票数都差距29978！ 五组票数差完全一致，想不让人怀疑都难。 此事最终也被韩国政党议员河泰庆盯上！

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河议员表示：「第1名到20名的得票数是特定数位的倍数。 问了身边的数学家们，出现这种数位组合的概率，从数学角度上来讲几乎为0。 也就是说，投票结果早就提前设置好了。 虽然节目是否有通过投票造假来改变实际排名这点还不明确，但这种青少年选秀节目的投票造假绝对就是就业欺诈和录取舞弊。 不仅伤害了努力投票的国民制作人，还会给青少年种下错误的民主主义价值观。 这件事情哪怕是检察院出面调查也要揭露真相。 」

不知道这件事情还会闹多大。据韩媒最新消息透露，韩国放送通信审议委员会收到了260余件投诉，投诉《PRODUCE X 101》在最终得票数上造假。 放送委称，投诉如若继续增加将会对此进行审议。

「图：《Produce x 101》」

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留言/评论
  • 鄭容和
    身為一個Produce迷，第四季讓我很失望 然後再下一季企劃是什麼？ 男女合班？還是搞了什麼Produce ? 101之類 唉...
    27分前
  • 楊席瑋
    一定是這個議員pick的成員沒上~
    36分前
  • 李莉莉
    很黑，手法粗糙
    18分前
  • 洪雅雯
    阿就真的黑箱ㄚ
    29分前
  • 吳瑜芳
    是真的蠻扯的
    29分前
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