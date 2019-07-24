ITZY 全員預告片耀眼曝光 8 月在《2019 MGMA》首度公開表演新歌！
KPOP 2019年7月24日 星期三13:07 施乃琪
再過五天 ITZY 就要帶著第一張迷你專輯〈IT'z ICY〉回歸，所有成員的個人預告片也已經到齊了，五人看起來都非常耀眼！
JYP Entertainment 連續五天公開 ITZY 成員的視覺概念預告片，以拼貼手法剪輯她們前陣子在海外參加形成、拍攝畫報時留下的街拍身影，並加上特寫瞳孔中一閃而過的光芒，隱隱呼應著概念照中滿滿的閃亮元素。
禮志
Lia
留真
彩領
有娜
〈IT'z ICY〉以朴軫永參與創作的最新主打歌 “ICY” 為首，一共收錄了 “Cherry”和 “IT’z Summer” 共三首新歌，以及混音版的出道曲 “DALLA DALLA” 和舊歌 “Want It?”。
ITZY 將於 29 日零點（韓國時間）搶先公開新歌 MV，並於當晚六點正式發行新專輯、八點在 Blue Square I-Market Hall 舉行發片 showcase。而 8 月 1 日她們也將登上《2019 M2 X GENIE MUSIC AWARDS》(2019 MGMA) 舞台，首度公開表演最新歌曲！
（照片與影片來源：JYP Entertainment）
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