ITZY 全员预告片耀眼曝光 8 月在《2019 MGMA》首度公开表演新歌！
KPOP 2019年7月24日 星期三13:07 施乃琪
再过五天 ITZY 就要带著第一张迷你专辑〈IT'z ICY〉回归，所有成员的个人预告片也已经到齐了，五人看起来都非常耀眼！
JYP Entertainment 连续五天公开 ITZY 成员的视觉概念预告片，以拼贴手法剪辑她们前阵子在海外参加形成、拍摄画报时留下的街拍身影，并加上特写瞳孔中一闪而过的光芒，隐隐呼应著概念照中满满的闪亮元素。
礼志
Lia
留真
彩领
有娜
〈IT'z ICY〉以朴轸永参与创作的最新主打歌 “ICY” 为首，一共收录了 “Cherry”和 “IT’z Summer” 共三首新歌，以及混音版的出道曲 “DALLA DALLA” 和旧歌 “Want It?”。
ITZY 将於 29 日零点（韩国时间）抢先公开新歌 MV，并於当晚六点正式发行新专辑、八点在 Blue Square I-Market Hall 举行发片 showcase。而 8 月 1 日她们也将登上《2019 M2 X GENIE MUSIC AWARDS》(2019 MGMA) 舞台，首度公开表演最新歌曲！
（照片与影片来源：JYP Entertainment）
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