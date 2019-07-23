APINK初瓏普美限定組合9月初襲港：門票31號開賣！

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一眾PANDA又要準備「撲飛」啦！

APINK去年來港開個唱後，六位成員開始分別作多方面的個人活動發展，給予粉絲看到「六人六色」各自不同的魅力，其中初瓏（朴初瓏）及普美（尹普美）早前便宣佈組成限定組合襲港見香港的PANDA（APINK粉絲的官方名稱），將於９月８日（日）假麥花臣場館舉行的「ChoRong & BoMi Hong Kong Fan Meeting [夏日的初春]」粉絲見面會，引發粉絲期待。

早前剛慶祝出道3000天的APINK，最近六人受到綜藝節目《RUNNING MAN》的邀請，以特別企劃的嘉賓出演，不時跟主持人們互開玩笑。初瓏在節目期間一時以出色的綜藝感語出驚人，一時便橫衝直撞搶答問題，令主持劉在石為她取了花名為「坦克」，為觀眾貢獻了笑聲。初瓏在綜藝節目中展示了搞笑的一面，平日較多以文靜形象示人的她，最近亦被美容節目《TREND WITH ME 2》邀請成為新一季的固定主持，與觀眾分享美容及護膚心得，不時令其他主持與及觀眾驚嘆她的美貌。



而普美從去年起轉型為youtuber經營自己的頻道，內容非常多元化，包括美食、旅行、舞蹈等，其中最受歡迎的則是普美教化妝的影片系列。普美上載了多段化妝教學影片教授適合不同場合的妝容，內容「貼地」之餘普美亦不介意以素顏親自上陣，故此影片深受粉絲以外其他觀眾的歡迎，吸引了過百萬的觀看次數，普美的個人頻道可謂相當成功。



將於9月來港跟粉絲見面的初瓏及普美，是首次以此限定組合的形式進行粉絲見面會，未知兩位成員屆時會否為香港的粉絲準備特別的演出。粉絲見面會門票將於本月底7月31日於Cityline公開發售，票價分別為 $1,380 (VIP)及$780。所有持有VIP門票的粉絲將可以跟初瓏及普美近距離擊掌或與兩位成員合照。



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