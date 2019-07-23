APINK初珑普美限定组合9月初袭港：门票31号开卖！

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一众PANDA又要准备「扑飞」啦！

APINK去年来港开个唱后，六位成员开始分别作多方面的个人活动发展，给予粉丝看到「六人六色」各自不同的魅力，其中初珑（朴初珑）及普美（尹普美）早前便宣布组成限定组合袭港见香港的PANDA（APINK粉丝的官方名称），将於９月８日（日）假麦花臣场馆举行的「ChoRong & BoMi Hong Kong Fan Meeting [夏日的初春]」粉丝见面会，引发粉丝期待。

早前刚庆祝出道3000天的APINK，最近六人受到综艺节目《RUNNING MAN》的邀请，以特别企划的嘉宾出演，不时跟主持人们互开玩笑。初珑在节目期间一时以出色的综艺感语出惊人，一时便横冲直撞抢答问题，令主持刘在石为她取了花名为「坦克」，为观众贡献了笑声。初珑在综艺节目中展示了搞笑的一面，平日较多以文静形象示人的她，最近亦被美容节目《TREND WITH ME 2》邀请成为新一季的固定主持，与观众分享美容及护肤心得，不时令其他主持与及观众惊叹她的美貌。



而普美从去年起转型为youtuber经营自己的频道，内容非常多元化，包括美食、旅行、舞蹈等，其中最受欢迎的则是普美教化妆的影片系列。普美上载了多段化妆教学影片教授适合不同场合的妆容，内容「贴地」之余普美亦不介意以素颜亲自上阵，故此影片深受粉丝以外其他观众的欢迎，吸引了过百万的观看次数，普美的个人频道可谓相当成功。



将於9月来港跟粉丝见面的初珑及普美，是首次以此限定组合的形式进行粉丝见面会，未知两位成员届时会否为香港的粉丝准备特别的演出。粉丝见面会门票将於本月底7月31日於Cityline公开发售，票价分别为 $1,380 (VIP)及$780。所有持有VIP门票的粉丝将可以跟初珑及普美近距离击掌或与两位成员合照。



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