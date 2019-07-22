《SKY Castle》金东希加盟漫改剧《梨泰院class》 与朴叙俊&金多美合作
韩剧 2019年7月22日 星期一13:43 Sani
今日有韩媒报导称，在《SKY Castle》中饰演车书俊的金东希终於接了新戏，那就是由人气网漫漫改编的电视剧《梨泰院Class》，巧合的是这次仍然演一位苦命的儿子XD
《梨泰院Class》是JTBC正在筹拍的最新金土剧，改编自同名网漫，讲述的是一群年前人在充斥著不合理的世界中，靠著血性和坚持聚集到一起展开叛乱，在梨泰院这个仿佛浓缩了全世界的小小街区展开创业历程， 通过各自的价值观寻找属於自己的自由。
金东希在剧中饰演张大喜会长（刘在明 饰）的二儿子张根寿（音），因为是庶出而受到同父异母哥哥张根源（音）的虐待，而父母却对此视而不见。 因此张根寿17岁就从家中独立出来，一边单恋著好友赵以瑞（金多美 饰），一边在朴赛路（朴叙俊 饰）的带领下了解到所谓大人的真正含义。
金东希上一部戏就是今年2月剧终的《SKY Castle》，时隔近一年后的回归作品也是JTBC。 金东希是出演网剧《A-TEEN》出道的，在《SKY Castle》里饰演卢胜惠（尹世雅 饰）和车民赫（金炳哲 饰）的大儿子，心灵纯净、温暖、感性，给观众留下深刻印象。 此外，金东希还将在Netflix电视剧《人间课堂》中饰演男主角。
《梨泰院Class》由《云画的月光》、《恋爱的发现》金成允导演执导，网漫原作作者赵光镇亲自担任编剧，朴叙俊、金多美、刘在明、权娜拉、金东希等主演，将在尹启相、河智苑主演的 《Chocolate》之后播出。
（图源：JYP，《SKY Castle》剧照）
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