震驚！外媒曝金Sameul父親墨西哥遇害 經紀公司：尚未方法確認

《Produce 101》第2季人氣練習生、現已出道的混血歌手金Samuel的父親Jose Arredondo傳出在墨西哥家遭到歹徒闖入殺害，震驚各界。
金Samuel的父親今年60歲，是個在墨西哥擁有五個汽車經銷線、房地產公司、auto銷售店、電視製造廠、墨西哥餐館、高爾夫球場的富豪。 被殺害消息傳出後也迅速登上各大外媒新聞版面，由於先前金Samuel曾替爸爸的公司錄製宣傳視頻，父子關係也就此曝光。
據外媒報道，金Samuel的父親是在自己位於墨西哥的一套度假村房子裡遇害。 原因是有外人入侵，將金Sameul的父親殺害。
對於這一噩耗，金Sameul所屬經紀公司Brave娛樂表示：「我們也是從新聞報道裡得知了這一消息，但現在還沒有可以確認的途徑和方法。 」而上個月，金Sameul通過SNS表示將脫離經紀公司獨立活動，隨後經紀公司回應稱「 金Samuel還是未成年人，其母親與公司發生意見衝突，因此從金Samuel母親方面 收到了單方面的專屬合約不存在確認通知書。 」
「圖：NATE、金Samuel IG」
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