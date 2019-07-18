震惊！外媒曝金Sameul父亲墨西哥遇害 经纪公司：尚未方法确认

《Produce 101》第2季人气练习生、现已出道的混血歌手金Samuel的父亲Jose Arredondo传出在墨西哥家遭到歹徒闯入杀害，震惊各界。
金Samuel的父亲今年60岁，是个在墨西哥拥有五个汽车经销线、房地产公司、auto销售店、电视制造厂、墨西哥餐馆、高尔夫球场的富豪。 被杀害消息传出后也迅速登上各大外媒新闻版面，由於先前金Samuel曾替爸爸的公司录制宣传视频，父子关系也就此曝光。
据外媒报道，金Samuel的父亲是在自己位於墨西哥的一套度假村房子里遇害。 原因是有外人入侵，将金Sameul的父亲杀害。
对於这一噩耗，金Sameul所属经纪公司Brave娱乐表示：「我们也是从新闻报道里得知了这一消息，但现在还没有可以确认的途径和方法。 」而上个月，金Sameul通过SNS表示将脱离经纪公司独立活动，随后经纪公司回应称「 金Samuel还是未成年人，其母亲与公司发生意见冲突，因此从金Samuel母亲方面 收到了单方面的专属合约不存在确认通知书。 」
「图：NATE、金Samuel IG」
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