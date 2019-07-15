GFRIEND 包辦整週音樂節目獎盃 「熱帶夜」活動完美落幕
KPOP 2019年7月15日 星期一08:55 施乃琪
曾一度在單次打歌期間抱回 15 座獎盃的 GFRIEND，這次的「熱帶夜」人氣果然也十分火熱，一轉眼已六度奪冠啦！
昨天（14 日）在 SBS 播出的《人氣歌謠》中，GFRIEND 憑著最新主打歌擊敗請夏和尹敏洙、張慧貞，成為 7 月第二週的冠軍得主。
本週二時 GFRIEND 首度在 SBS MTV 的《The Show》憑「熱帶夜」獲得獎盃，就此開啟了她們的奪冠之路，一口氣征服《Show Champion》、《M! Countdown》、《Music Bank》、《Show! 音樂中心》和《人氣歌謠》，在成功摘下無線台大滿貫的同時，更包辦了一整週的音樂節目獎盃。
昨天獲獎後 GFRIEND 表示：「很感謝大家讓我們這週拿到大滿貫，真的非常感謝讓我們得獎的 Buddy。」而 GFRIEND 短短兩週的打歌活動也已經在昨天畫下句點，接下來就期待她們的《GFRIEND 2019 ASIA TOUR [GO GO GFRIEND!]》演唱會行程啦！
（照片與影片來源：Source Music、SBS）
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