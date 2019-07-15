GFRIEND 包办整周音乐节目奖杯 「热带夜」活动完美落幕
KPOP 2019年7月15日 星期一08:55 施乃琪
曾一度在单次打歌期间抱回 15 座奖杯的 GFRIEND，这次的「热带夜」人气果然也十分火热，一转眼已六度夺冠啦！
昨天（14 日）在 SBS 播出的《人气歌谣》中，GFRIEND 凭著最新主打歌击败请夏和尹敏洙、张慧贞，成为 7 月第二周的冠军得主。
本周二时 GFRIEND 首度在 SBS MTV 的《The Show》凭「热带夜」获得奖杯，就此开启了她们的夺冠之路，一口气征服《Show Champion》、《M! Countdown》、《Music Bank》、《Show! 音乐中心》和《人气歌谣》，在成功摘下无线台大满贯的同时，更包办了一整周的音乐节目奖杯。
昨天获奖后 GFRIEND 表示：「很感谢大家让我们这周拿到大满贯，真的非常感谢让我们得奖的 Buddy。」而 GFRIEND 短短两周的打歌活动也已经在昨天画下句点，接下来就期待她们的《GFRIEND 2019 ASIA TOUR [GO GO GFRIEND!]》演唱会行程啦！
（照片与影片来源：Source Music、SBS）
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