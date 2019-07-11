又來撒狗糧！具惠善自爆婚後「幸福肥」：「有安宰賢在身邊就很難變瘦」
明星 2019年7月11日 星期四11:56 Sani
哦莫莫~身為老公的安宰賢要檢討了！ XD
具惠善近日出版了新書《眼淚是愛心的形狀》，小說講述了性格難以預測的女人與被無法抗拒的魅力吸引的男人的愛情故事，裡邊也包含了具惠善本人在遇到安宰賢之前的戀愛經歷。
在新書發佈的記者會上，具惠善表示自己一直想減肥，但自從結婚之後就一直沒能成功。 此前具惠善因為身形變圓潤而被媒體質疑懷孕，後澄清只是「幸福肥」被，還在IG上分享游泳健身的影片，放下豪言要減肥！
然而這次接受採訪時，具惠善卻笑說：「就是減不掉啊。 以前都是說減就減很輕鬆的，現在就不知道為什麼減不下去。 老公喜歡吃炸雞，我看不得剩下扔掉，於是自己全吃了。 」
具惠善還說：「現在想著即便只減掉5kg也好。 跟演金絲草的時候相比，足足重了13kg。 現在是完全無法減肥。 」
韓網友表示：「這絕對是安宰賢的錯！ 居然把炸雞大人剩下，怎麼能讓人不往那邊看呢」、「安宰賢在《姜食堂》裡已經很讓人有好感，加上妻子又是具惠善，完全令人羡慕啊」。 不過看到具惠善一臉幸福的模樣，即使減不掉又怎麼樣啦~XD
何況...... 您這個「胖」，好像跟普通人的胖也不太一樣耶XD仍然很美啊！
（圖源：HB娛樂，具惠善IG）
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