又来撒狗粮！具惠善自爆婚后「幸福肥」：「有安宰贤在身边就很难变瘦」
明星 2019年7月11日 星期四11:56 Sani
哦莫莫~身为老公的安宰贤要检讨了！ XD
具惠善近日出版了新书《眼泪是爱心的形状》，小说讲述了性格难以预测的女人与被无法抗拒的魅力吸引的男人的爱情故事，里边也包含了具惠善本人在遇到安宰贤之前的恋爱经历。
在新书发布的记者会上，具惠善表示自己一直想减肥，但自从结婚之后就一直没能成功。 此前具惠善因为身形变圆润而被媒体质疑怀孕，后澄清只是「幸福肥」被，还在IG上分享游泳健身的影片，放下豪言要减肥！
然而这次接受采访时，具惠善却笑说：「就是减不掉啊。 以前都是说减就减很轻松的，现在就不知道为什么减不下去。 老公喜欢吃炸鸡，我看不得剩下扔掉，於是自己全吃了。 」
具惠善还说：「现在想著即便只减掉5kg也好。 跟演金丝草的时候相比，足足重了13kg。 现在是完全无法减肥。 」
韩网友表示：「这绝对是安宰贤的错！ 居然把炸鸡大人剩下，怎么能让人不往那边看呢」、「安宰贤在《姜食堂》里已经很让人有好感，加上妻子又是具惠善，完全令人羡慕啊」。 不过看到具惠善一脸幸福的模样，即使减不掉又怎么样啦~XD
何况...... 您这个「胖」，好像跟普通人的胖也不太一样耶XD仍然很美啊！
（图源：HB娱乐，具惠善IG）
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