金惠秀陷「債TOO」門？！ 母借款13億不還：「已斷絕聯繫8年」

今日有報導稱，金惠秀的母親向身邊人陸續借款13億韓元至今未還，受害人還包括國會議員，而金惠秀已對此事作出聲明回應。
據CBS電臺節目《金賢政的NEWS SHOW》報導，多名舉報人揭發了金惠秀母親欠以做事業為名借款不還，總額達到13億韓元，被借錢的人包括現任國會會員。 一名舉報人稱，金惠秀母親說要在京畿道楊平郡建設town house，只借款3個月，但8年過去了也沒有還；另一位舉報人表示，借錢給她是因為覺得「金惠秀母親做事業應該不會賴帳」。
隨後金惠秀通過法律代理人發出聲明，表示母親多次因金錢問題惹禍，母女已經斷絕聯繫8年之久：「金惠秀的母親十幾年前開始就一直有金錢問題。 對於母親惹下的事，金惠秀不僅不知情也從未獲得好處，反而一直在替母親還債。 2012年左右，金惠秀再次替母親承擔了用自己全部財產也無法還清的債務，與母親產生極大的不愉快。 一開始認為父母有困難時子女理應幫助，但卻反復發生、變成日常、超過了常識水準，最終無法和解。 為了避免出現更多受害者，母親向金惠秀承諾不會再發生金錢問題，同時兩人斷絕了關係。 」
「據推測，與金惠秀斷絕聯繫的母親在沒有和任何人商議的情況下再次引發了其他問題。 金惠秀並不了解已經斷絕聯繫8年的母親做了什麼事，也從沒有介入。 」據悉此前金惠秀也曾因為母親做的事被起訴，但大法院判定金惠秀沒有責任。
「金惠秀經過長期的痛苦後得出結論：無條件代為承擔責任並不能解決問題。 問題不出在金惠秀身上，而是在母親本人身上，應該由其本人承擔到底。 」
韓網友紛紛為金惠秀喊冤，認為她從小就出道養家，反而讓母親直到70多歲仍然把「吸女兒的血」當做理所當然，希望受害人向其母親問責，不要連累金惠秀。
（圖源：KSD）
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