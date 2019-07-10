金惠秀陷「债TOO」门？！ 母借款13亿不还：「已断绝联系8年」

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今日有报导称，金惠秀的母亲向身边人陆续借款13亿韩元至今未还，受害人还包括国会议员，而金惠秀已对此事作出声明回应。

据CBS电台节目《金贤政的NEWS SHOW》报导，多名举报人揭发了金惠秀母亲欠以做事业为名借款不还，总额达到13亿韩元，被借钱的人包括现任国会会员。 一名举报人称，金惠秀母亲说要在京畿道杨平郡建设town house，只借款3个月，但8年过去了也没有还；另一位举报人表示，借钱给她是因为觉得「金惠秀母亲做事业应该不会赖帐」。

随后金惠秀通过法律代理人发出声明，表示母亲多次因金钱问题惹祸，母女已经断绝联系8年之久：「金惠秀的母亲十几年前开始就一直有金钱问题。 对於母亲惹下的事，金惠秀不仅不知情也从未获得好处，反而一直在替母亲还债。 2012年左右，金惠秀再次替母亲承担了用自己全部财产也无法还清的债务，与母亲产生极大的不愉快。 一开始认为父母有困难时子女理应帮助，但却反复发生、变成日常、超过了常识水准，最终无法和解。 为了避免出现更多受害者，母亲向金惠秀承诺不会再发生金钱问题，同时两人断绝了关系。 」



「据推测，与金惠秀断绝联系的母亲在没有和任何人商议的情况下再次引发了其他问题。 金惠秀并不了解已经断绝联系8年的母亲做了什么事，也从没有介入。 」据悉此前金惠秀也曾因为母亲做的事被起诉，但大法院判定金惠秀没有责任。

「金惠秀经过长期的痛苦后得出结论：无条件代为承担责任并不能解决问题。 问题不出在金惠秀身上，而是在母亲本人身上，应该由其本人承担到底。 」

韩网友纷纷为金惠秀喊冤，认为她从小就出道养家，反而让母亲直到70多岁仍然把「吸女儿的血」当做理所当然，希望受害人向其母亲问责，不要连累金惠秀。

（图源：KSD）

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