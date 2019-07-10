《Produce X 101》概念评价表演再一次！全员明登 Mnet《M! Countdown》

《Produce X 101》概念评价表演再一次！全员明登 Mnet《M! Countdown》

KPOP   2019年7月10日   星期三09:10   施乃琪   1

上周《Produce X 101》终於播出了本届的概念评价表演，大家想必都看得意犹未尽吧？除了重播各种角度，明天还可以直接看见新的表演！

Mnet 昨天（9 日）宣布，在本周四傍晚播出的《M! Countdown》中，从 “U Got It”、“MOVE”、「真美」、”Monday to Sunday” 到 “Super Special Girl”，这些《Produce X 101》概念评价表演都将在《M! Countdown》的舞台上崭新呈现。

如果有收看前几季《Produce 101》系列节目，就会发现本季的特别之处：有别於过去仅在概念评价中夺冠的队伍能登上音乐节目再度宣传，这次 Mnet 给予五组练习生登上《M! Countdown》的机会。

制作单位透露：「能和前辈们在同一个舞台上表演的《M! Countdown》是个无价的场合，也是能让国民制作人们再度留下印象的机会，目前练习生们都为了这天而全力以赴地准备。」所以韩国时间 11 傍晚六点一定要锁定《M! Countdown》罗！


（照片与影片来源：Mnet）

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