跟粉絲握手之前必先擦汗～《Produce X 101》的禮儀少年：琴東賢！

跟粉絲握手之前必先擦汗～《Produce X 101》的禮儀少年：琴東賢！

綜藝   2019年7月9日   星期二08:00   Sani   3

雖然只有17歲卻很懂禮貌，加上平時可愛、舞台上又性感的魅力形象，讓人越來越喜歡琴東賢啦！

隨著《Produce X 101》的播出以及琴東賢人氣的上升，網上出現越來越多與他相關的影片，其中尤其引人注意的一點就是，琴東賢在和粉絲握手之前都會有個小小的習慣：在衣服上先擦一下手心。

原來琴東賢是比較容易手心出汗的類型，為了避免給跟自己握手的粉絲帶去不愉快的感受，握手之前都會做這一動作，以確保手心的乾爽狀態。

這樣的細心真的很可貴呀~預計又要有一批人被他的禮儀圈飯了XD



另外，琴東賢在最近一次順位發表中排名第19，禮儀少年加油啊！

（圖源：Mnet，Twitter@GOLD_mp4、O3O5I4）

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留言/評論
  • 김재환
    小琴一定要出道啊😭
    1小時前
  • Beini Li
    看网上那种名单说是20名，真的也不错，能留到最后一场就行了
    2小時前
  • 陳亭嘉
    劉乙璇妳的小琴❤️
    1小時前
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