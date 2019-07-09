跟粉絲握手之前必先擦汗～《Produce X 101》的禮儀少年：琴東賢！

雖然只有17歲卻很懂禮貌，加上平時可愛、舞台上又性感的魅力形象，讓人越來越喜歡琴東賢啦！
隨著《Produce X 101》的播出以及琴東賢人氣的上升，網上出現越來越多與他相關的影片，其中尤其引人注意的一點就是，琴東賢在和粉絲握手之前都會有個小小的習慣：在衣服上先擦一下手心。
原來琴東賢是比較容易手心出汗的類型，為了避免給跟自己握手的粉絲帶去不愉快的感受，握手之前都會做這一動作，以確保手心的乾爽狀態。
這樣的細心真的很可貴呀~預計又要有一批人被他的禮儀圈飯了XD
+ 오늘도 악수매너를 지킨 아기천사 #금동현 pic.twitter.com/ayhqq9NDWI— 금동현.mp4 (@GOLD_mp4) 2019年6月28日
저도 손 쓱 악수 받았다구요... 공손한 울 아가.... pic.twitter.com/jHU1ll4RpZ— 금깅 (@O3O5I4) 2019年7月3日
另外，琴東賢在最近一次順位發表中排名第19，禮儀少年加油啊！
（圖源：Mnet，Twitter@GOLD_mp4、O3O5I4）
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