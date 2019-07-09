跟粉丝握手之前必先擦汗～《Produce X 101》的礼仪少年：琴东贤！

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虽然只有17岁却很懂礼貌，加上平时可爱、舞台上又性感的魅力形象，让人越来越喜欢琴东贤啦！

随著《Produce X 101》的播出以及琴东贤人气的上升，网上出现越来越多与他相关的影片，其中尤其引人注意的一点就是，琴东贤在和粉丝握手之前都会有个小小的习惯：在衣服上先擦一下手心。



原来琴东贤是比较容易手心出汗的类型，为了避免给跟自己握手的粉丝带去不愉快的感受，握手之前都会做这一动作，以确保手心的干爽状态。



这样的细心真的很可贵呀~预计又要有一批人被他的礼仪圈饭了XD



+ 오늘도 악수매너를 지킨 아기천사 #금동현 pic.twitter.com/ayhqq9NDWI — 금동현.mp4 (@GOLD_mp4) 2019年6月28日

저도 손 쓱 악수 받았다구요... 공손한 울 아가.... pic.twitter.com/jHU1ll4RpZ — 금깅 (@O3O5I4) 2019年7月3日

另外，琴东贤在最近一次顺位发表中排名第19，礼仪少年加油啊！



（图源：Mnet，Twitter@GOLD_mp4、O3O5I4）

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