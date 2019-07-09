跟粉丝握手之前必先擦汗～《Produce X 101》的礼仪少年：琴东贤！

跟粉丝握手之前必先擦汗～《Produce X 101》的礼仪少年：琴东贤！

综艺   2019年7月9日   星期二08:00   Sani  

虽然只有17岁却很懂礼貌，加上平时可爱、舞台上又性感的魅力形象，让人越来越喜欢琴东贤啦！

随著《Produce X 101》的播出以及琴东贤人气的上升，网上出现越来越多与他相关的影片，其中尤其引人注意的一点就是，琴东贤在和粉丝握手之前都会有个小小的习惯：在衣服上先擦一下手心。

原来琴东贤是比较容易手心出汗的类型，为了避免给跟自己握手的粉丝带去不愉快的感受，握手之前都会做这一动作，以确保手心的干爽状态。

这样的细心真的很可贵呀~预计又要有一批人被他的礼仪圈饭了XD



另外，琴东贤在最近一次顺位发表中排名第19，礼仪少年加油啊！

（图源：Mnet，Twitter@GOLD_mp4、O3O5I4）

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻
留言/评论
主页 » 综艺 » 跟粉丝握手之前必先擦汗～《Produce X 101》的礼仪少年：琴东贤！
© 2019 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 广告查询 免责声明 招募写手