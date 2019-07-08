SBS前新聞主播金成俊在地鐵站偷拍女性！本人否認，但警方在他手機中找到了偷拍照片！
生活 2019年7月8日 星期一13:12 Yuan
金成俊擔任過《SBS8點新聞》的主播外，還曾任報導局局長，事件爆發後也受到許多指責。
今日，有媒體報導：「本月3日，SBS主播金成俊被發現在永登浦地鐵站偷拍女性下體，被市民發現後發現，之後報警被抓。」雖然本人一直否認，但警方還是在他的手機中發現了偷拍的照片，並對他採取了立案措施。
他也向SBS電視台遞交了辭呈，SBS方面表示：「金成俊因偷拍一事而正式遞交辭呈，辭呈已經在8日被受理。」
在媒體曝光消息後，金成俊的名字也登上熱搜一位，不少網友更表示：「表面上裝的高貴，背後卻一直做髒事」、「播8點新聞的人...現在出新聞了」、「太噁心了」、「SBS新聞結束的時候還說著正義的話，是個瘋狂的人呢」等等。
金成俊在1991年作為記者進入了SBS電視台，之後成為了新聞主播。在1991年到2017間年期間擔任了《SBS8點新聞》的主播，還曾擔任報導局局長的職務。目前他也擔任SBS Love FM《金成俊時事展望台》的主播，但4、5日以個人情況為由，沒有參與，製作組也正在討論後任。
（圖：SBS、TVDaily）
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