SBS前新闻主播金成俊在地铁站偷拍女性！本人否认，但警方在他手机中找到了偷拍照片！

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金成俊担任过《SBS8点新闻》的主播外，还曾任报导局局长，事件爆发后也受到许多指责。

今日，有媒体报导：「本月3日，SBS主播金成俊被发现在永登浦地铁站偷拍女性下体，被市民发现后发现，之后报警被抓。」虽然本人一直否认，但警方还是在他的手机中发现了偷拍的照片，并对他采取了立案措施。



他也向SBS电视台递交了辞呈，SBS方面表示：「金成俊因偷拍一事而正式递交辞呈，辞呈已经在8日被受理。」



在媒体曝光消息后，金成俊的名字也登上热搜一位，不少网友更表示：「表面上装的高贵，背后却一直做脏事」、「播8点新闻的人...现在出新闻了」、「太恶心了」、「SBS新闻结束的时候还说著正义的话，是个疯狂的人呢」等等。

金成俊在1991年作为记者进入了SBS电视台，之后成为了新闻主播。在1991年到2017间年期间担任了《SBS8点新闻》的主播，还曾担任报导局局长的职务。目前他也担任SBS Love FM《金成俊时事展望台》的主播，但4、5日以个人情况为由，没有参与，制作组也正在讨论后任。





（图：SBS、TVDaily）

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