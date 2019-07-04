《Produce X 101》金宇碩已連續四週奪下話題性冠軍，擁有最高人氣卻飽受攻擊與「惡魔剪輯」

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「顏王」的票數真的很驚人，繼續加油吧！fighting～！

韓國GOODDATA調查公司為「非電視劇部門」的話題性討論度中，《Produce X 101》練習生金宇碩總共連續四週奪下冠軍一位，等於是制霸了整個六月份。



其中，他在第八集（6月21日播出）的第二次排名儀式中，成功登上了一位寶座，一共獲得了1,728,930票，人氣相當高，同公司的李鎮赫也從11位衝到第2位，總票數1,480,425。



不過，在金宇碩拿下排名一位之後，節目一直以來都有個由C位帶領全體練習生向觀眾問好的傳統，卻未出現在節目上，C位能擁有的單獨鏡頭被刪減，讓粉絲們相當生氣。

之後在下一週第九集（6月29日播出）的開頭，也就是節目回顧時，才播出了全體敬禮的畫面。



但這一期是否讓金東玧加入團體表演的討論環節時，節目組更「惡魔剪輯」了金宇碩持反對意見，塑造成「壞人」的形象，但實際上是冷靜分析有新成員加入後，各自要表演part可能會被分掉，讓支持他的粉絲們相當心疼。



而驗收舞蹈時，還刻意剪輯了金宇碩的失誤與破音鏡頭，下一秒金曜漢就落淚讓觀眾相當不明所以，但其實在畫面的黑背景裡，可以看到曜漢也有失誤，所以推測是因此而自責落淚。



有網友反應說：「安俊英PD就是不喜歡出道過的偶像」、「為了黑而黑的剪輯，太明顯了吧！」、「既然這樣…那就再更努力投票，把金宇碩送上一位」、「果然是有名的惡魔剪輯節目」。

▼最後，分享一個「DenQ來了」整理的影片，希望飽受爭議的金宇碩，能在往後的日子順利走上花路啊…：



（圖自：愛奇藝/Mnet）

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