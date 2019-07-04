《Produce X 101》金宇硕已连续四周夺下话题性冠军，拥有最高人气却饱受攻击与「恶魔剪辑」

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「颜王」的票数真的很惊人，继续加油吧！fighting～！

韩国GOODDATA调查公司为「非电视剧部门」的话题性讨论度中，《Produce X 101》练习生金宇硕总共连续四周夺下冠军一位，等於是制霸了整个六月份。



其中，他在第八集（6月21日播出）的第二次排名仪式中，成功登上了一位宝座，一共获得了1,728,930票，人气相当高，同公司的李镇赫也从11位冲到第2位，总票数1,480,425。



不过，在金宇硕拿下排名一位之后，节目一直以来都有个由C位带领全体练习生向观众问好的传统，却未出现在节目上，C位能拥有的单独镜头被删减，让粉丝们相当生气。

之后在下一周第九集（6月29日播出）的开头，也就是节目回顾时，才播出了全体敬礼的画面。



但这一期是否让金东玧加入团体表演的讨论环节时，节目组更「恶魔剪辑」了金宇硕持反对意见，塑造成「坏人」的形象，但实际上是冷静分析有新成员加入后，各自要表演part可能会被分掉，让支持他的粉丝们相当心疼。



而验收舞蹈时，还刻意剪辑了金宇硕的失误与破音镜头，下一秒金曜汉就落泪让观众相当不明所以，但其实在画面的黑背景里，可以看到曜汉也有失误，所以推测是因此而自责落泪。



有网友反应说：「安俊英PD就是不喜欢出道过的偶像」、「为了黑而黑的剪辑，太明显了吧！」、「既然这样…那就再更努力投票，把金宇硕送上一位」、「果然是有名的恶魔剪辑节目」。

▼最后，分享一个「DenQ来了」整理的影片，希望饱受争议的金宇硕，能在往后的日子顺利走上花路啊…：



（图自：爱奇艺/Mnet）

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