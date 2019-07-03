銀赫成為神童的「一日經紀人」？網傳SUJU成員們正在拍攝《SJ returns 3》！ 女團MAMAMOO為《WWW》獻聲的OST其實在第一集就出現過了！ 聽見河成雲的蔚藍感性 最新主打歌〈Blue〉MV 預告曝光！ 倒數一週⋯⋯EXO 伯賢出道發表會下週登場！ 和BTS防彈少年團一起看場青春電影！新日單〈Light〉MV 感性出爐 【多圖】Red Velvet Irene美照的共同點是？網民：看完之後只記住了那張臉♥ SOMI全昭彌的造型師真的要扣雞腿了！粉絲超失望：太不用心的感覺～ Pentagon 高速回歸 預定月中發行新作品！ 傳JYP娛樂將終止「演員部門」…專注於發展偶像！尹博、辛睿恩、金東希、朴蒔恩等恐離開公司 H.O.T 演唱會門票火速售罄 商標權問題可能成絆腳石？ (G)I-DLE 轉型成功 〈Uh-Oh〉回歸後首冠入袋！ 現實版《請輸入檢索詞WWW》：「雙宋離婚」朴寶劍是如何被拱上熱搜榜的？ JBJ95將於8月初回歸！ 或與權玄彬舞台相遇？

從 Fin.K.L、H.O.T. 到 I.O.I 紛紛在最近宣布合體活動消息，其中確定將開唱的 H.O.T. 再度開出票房紅盤，但關於團名的爭議也仍有待解決⋯⋯

H.O.T. 今年演唱會《2019 High-five Of Teenagers》的主辦單位昨天透露，演唱會門票開賣 7 分鐘後就被搶購一空，同時間還有超過 15 萬人連上售票網站 Auction Ticket，讓人再度感受到去年的火熱盛況。

在票房開出佳績的同時，H.O.T. 的商標權紛爭依然存在，能否在演唱會中直接使用 “H.O.T.” 這個名字也是未知數。目前持有 H.O.T. 商標權的前 SM Entertainment 代表金經旭（音譯，김경욱）便揚言將提起侵害商標權的訴訟。

對此，主辦單位 Salt Innovation 強調：「若金經旭以不實內容企圖妨礙演唱會，我方絕對會以強硬手段回應。」對於金經旭主張自己有權利阻止 H.O.T. 使用 "High-five Of Teenagers" 這個名字，Salt Innovation 也表示：「難以理解他的居心何在。」

另一方面，H.O.T. 預定於 9 月 20、21 與 22 共三日在高尺 Skydome 舉行演唱會《2019 High-five Of Teenagers》。



（照片來源：Salt Innovation）

施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞