H.O.T 演唱會門票火速售罄　商標權問題可能成絆腳石？

從 Fin.K.L、H.O.T. 到 I.O.I 紛紛在最近宣布合體活動消息，其中確定將開唱的 H.O.T. 再度開出票房紅盤，但關於團名的爭議也仍有待解決⋯⋯
H.O.T. 今年演唱會《2019 High-five Of Teenagers》的主辦單位昨天透露，演唱會門票開賣 7 分鐘後就被搶購一空，同時間還有超過 15 萬人連上售票網站 Auction Ticket，讓人再度感受到去年的火熱盛況。
在票房開出佳績的同時，H.O.T. 的商標權紛爭依然存在，能否在演唱會中直接使用 “H.O.T.” 這個名字也是未知數。目前持有 H.O.T. 商標權的前 SM Entertainment 代表金經旭（音譯，김경욱）便揚言將提起侵害商標權的訴訟。
對此，主辦單位 Salt Innovation 強調：「若金經旭以不實內容企圖妨礙演唱會，我方絕對會以強硬手段回應。」對於金經旭主張自己有權利阻止 H.O.T. 使用 "High-five Of Teenagers" 這個名字，Salt Innovation 也表示：「難以理解他的居心何在。」
另一方面，H.O.T. 預定於 9 月 20、21 與 22 共三日在高尺 Skydome 舉行演唱會《2019 High-five Of Teenagers》。
（照片來源：Salt Innovation）
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