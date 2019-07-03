H.O.T 演唱会门票火速售罄　商标权问题可能成绊脚石？

从 Fin.K.L、H.O.T. 到 I.O.I 纷纷在最近宣布合体活动消息，其中确定将开唱的 H.O.T. 再度开出票房红盘，但关於团名的争议也仍有待解决⋯⋯
H.O.T. 今年演唱会《2019 High-five Of Teenagers》的主办单位昨天透露，演唱会门票开卖 7 分钟后就被抢购一空，同时间还有超过 15 万人连上售票网站 Auction Ticket，让人再度感受到去年的火热盛况。
在票房开出佳绩的同时，H.O.T. 的商标权纷争依然存在，能否在演唱会中直接使用 “H.O.T.” 这个名字也是未知数。目前持有 H.O.T. 商标权的前 SM Entertainment 代表金经旭（音译，김경욱）便扬言将提起侵害商标权的诉讼。
对此，主办单位 Salt Innovation 强调：「若金经旭以不实内容企图妨碍演唱会，我方绝对会以强硬手段回应。」对於金经旭主张自己有权利阻止 H.O.T. 使用 "High-five Of Teenagers" 这个名字，Salt Innovation 也表示：「难以理解他的居心何在。」
另一方面，H.O.T. 预定於 9 月 20、21 与 22 共三日在高尺 Skydome 举行演唱会《2019 High-five Of Teenagers》。
（照片来源：Salt Innovation）
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