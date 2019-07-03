JBJ95將於8月初回歸！ 或與權玄彬舞台相遇？

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昨日，多位歌謠界人士透露，JBJ95正以8月初回歸為目標進行準備，而之前權玄彬也透露將在今夏回歸，三個人會不會在打歌舞台上重逢呢？

據悉，JBJ95將在本月底拍攝新歌MV，編舞編舞家崔容俊擔任。崔容俊曾在Mnet《Produce 101》系列中擔任練習生的舞蹈教練，也為TWICE、Red Velvet、SEVENTEEN、EXO、GOT7等多個K-Pop團打造過編舞。

而且，髙田健太和崔容俊也頗有緣分。《Produce 101》第二季裡，髙田健太所在的Knock組正是表演了由崔容俊擔任編舞的《打開》，才在小組評價中獲得一位，這次不知道又會碰撞出什麼樣的火花呢？



JBJ95今年3月26日發行了第二張迷你專輯《AWAKE》，之後出演KBS 2TV音樂節目《不朽的名曲》，金相均還出演了KBS 2TV電視劇《聽見你的歌》。



此外，之前一起作為JBJ活動的權玄彬也在早些時候宣佈將於今夏回歸，只是沒公開具體時間，好期待大家的回歸啊！



（圖源：JBJ95 FB，YGX）

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