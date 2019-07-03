JBJ95将於8月初回归！ 或与权玄彬舞台相遇？

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昨日，多位歌谣界人士透露，JBJ95正以8月初回归为目标进行准备，而之前权玄彬也透露将在今夏回归，三个人会不会在打歌舞台上重逢呢？

据悉，JBJ95将在本月底拍摄新歌MV，编舞编舞家崔容俊担任。崔容俊曾在Mnet《Produce 101》系列中担任练习生的舞蹈教练，也为TWICE、Red Velvet、SEVENTEEN、EXO、GOT7等多个K-Pop团打造过编舞。

而且，髙田健太和崔容俊也颇有缘分。《Produce 101》第二季里，髙田健太所在的Knock组正是表演了由崔容俊担任编舞的《打开》，才在小组评价中获得一位，这次不知道又会碰撞出什么样的火花呢？



JBJ95今年3月26日发行了第二张迷你专辑《AWAKE》，之后出演KBS 2TV音乐节目《不朽的名曲》，金相均还出演了KBS 2TV电视剧《听见你的歌》。



此外，之前一起作为JBJ活动的权玄彬也在早些时候宣布将於今夏回归，只是没公开具体时间，好期待大家的回归啊！



（图源：JBJ95 FB，YGX）

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