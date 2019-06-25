殷志源新歌《I’M ON FIRE》預告片公開！ 硬派曲風超燃 EXID 正花與 J,Wide-Company 開會 有望成金泰梨、白珍熙等人師妹！ 請夏橫掃海內外排行榜 大方談 I.O.I 合體傳言與個唱可能性！ 七月新電影《再見夏天》鄭帝元、金寶拉官方海報充滿夏日氣息！ 池晟新劇《醫生耀漢》最新預告公開，全新三人組合引發期待～！ 南韓最勇女主播！直播中冷汗直流卻苦撐20多分鐘播報 E歐吧想做的都去做吧！SJ銀赫將作為「特別嘉賓」出演《Fuerza Bruta Wayra》挑戰高空表演 「我沒參與色情招待！」PSY被扒說謊打臉：招待對象曾追Miranda Kerr 渾身是 Swag！(G)I-DLE 揭開〈Uh-Oh〉MV 預告 SEVENTEEN 世巡再度開跑！8 月底連開三天 河成雲釋出最新概念照 首次個唱將在首爾、釜山登場！ 【後記】SJ D&E《THE D&E》in TAIPEI：「不會再有分開的那一天了！現在只剩下一直見面」 Wanna One去年捐贈的1億善款 拯救了33名心臟病患者！ 【《一日三餐》女子篇】繼《Sky Castle》廉晶雅、尹世雅後…朴素丹也有望作為「忙內」合流！ 【劇評】月火韓劇tvN《Abyss》、SBS《初次見面我愛你》今晚大結局！ 具荷拉將通過日本音樂節目重新展開活動！ Red Velvet這張照片火爆了！粉絲看完直呼：太帥了，還缺跑腿小妹嗎XD 《18歲的瞬間》首曝預告片！邕聖祐&金香起這青澀酸甜的初戀味道啊～ 退伍倒計時D-6！金秀賢休假打保齡球：果然這才是他的真愛啊XD 《香水》高媛熙瀟灑承認整形：「因為事實就是事實」 李大輝挑戰演戲：接拍SBS新劇《延南洞Global House》！搭檔《A-TEEN2》姜敏兒 宛若老大爺逛街！「BTS之父」房時爀拿出BTS周邊包出行：頓時就讓小編想到了這位動漫人物XD

【最新預告】《認識的妻子》《被告人》池晟、《和遊記》《成為王的男人》李世榮、《機智牢房生活》《Life》李奎炯，這個首播一定要追看一下的啊！

SBS全新金土劇《醫生耀漢》（의사요한／每週五、六播出）公開了池晟、李世榮、李奎炯三位主演出席台詞排練的現場練習照，也在近期公開了最新人物預告。

＊原名《Doctor Room》（닥터룸）、《痛症醫生車耀漢》（통증의사 차요한），現預告確定為《醫生耀漢》（의사요한）。

《醫生耀漢》是一部圍繞「痛症醫學科醫生」和「安樂死爭議」的醫學劇，講述因不明原因的急性、慢性疼痛而受苦的患者們的故事，並描寫了尋找神秘疼痛原因的過程。



池晟飾演麻醉痛症醫學系教授「車耀漢」，他不是天才而是天才醫生。患者從進入診療室到就座，10秒便能瞭解並掌握患者的身體狀況，因此被稱為「Doctor 10秒」的最年輕教授和最受期待的醫生。擁有令人無法討厭的傲慢，和沒有絲毫誤差的正確判斷力。（下圖：《認識的妻子》韓志旼為池晟送上應援車，池晟在IG上寫說好想她~謝謝她~）



▼最新男主人公預告：「那些在生死邊緣徘徊的人們，我都能夠一眼看透。」



李世榮飾演麻醉痛症科的住院醫師「姜詩英」，輕鬆考上醫學院並一直在大學裡保持成績第一的天才的實力派；李奎炯飾演刑事檢察官「孫石基」，不妥協於任何違反法律的原則主義者，是一個把實現正義視為最高目標的大韓民國檢察官。



由《清潭洞愛麗絲》《海德基爾與我》金智允作家，和《皮諾丘》《雖然30但仍17》的趙秀沅導演合作打造，將在7月19日（五）首播。

（圖自：官方劇照／SBSNOW）

MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞