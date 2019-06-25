池晟新劇《醫生耀漢》最新預告公開，全新三人組合引發期待～！

【最新預告】《認識的妻子》《被告人》池晟、《和遊記》《成為王的男人》李世榮、《機智牢房生活》《Life》李奎炯，這個首播一定要追看一下的啊！
SBS全新金土劇《醫生耀漢》（의사요한／每週五、六播出）公開了池晟、李世榮、李奎炯三位主演出席台詞排練的現場練習照，也在近期公開了最新人物預告。
＊原名《Doctor Room》（닥터룸）、《痛症醫生車耀漢》（통증의사 차요한），現預告確定為《醫生耀漢》（의사요한）。
《醫生耀漢》是一部圍繞「痛症醫學科醫生」和「安樂死爭議」的醫學劇，講述因不明原因的急性、慢性疼痛而受苦的患者們的故事，並描寫了尋找神秘疼痛原因的過程。
池晟飾演麻醉痛症醫學系教授「車耀漢」，他不是天才而是天才醫生。患者從進入診療室到就座，10秒便能瞭解並掌握患者的身體狀況，因此被稱為「Doctor 10秒」的最年輕教授和最受期待的醫生。擁有令人無法討厭的傲慢，和沒有絲毫誤差的正確判斷力。（下圖：《認識的妻子》韓志旼為池晟送上應援車，池晟在IG上寫說好想她~謝謝她~）
▼最新男主人公預告：「那些在生死邊緣徘徊的人們，我都能夠一眼看透。」
李世榮飾演麻醉痛症科的住院醫師「姜詩英」，輕鬆考上醫學院並一直在大學裡保持成績第一的天才的實力派；李奎炯飾演刑事檢察官「孫石基」，不妥協於任何違反法律的原則主義者，是一個把實現正義視為最高目標的大韓民國檢察官。
由《清潭洞愛麗絲》《海德基爾與我》金智允作家，和《皮諾丘》《雖然30但仍17》的趙秀沅導演合作打造，將在7月19日（五）首播。
（圖自：官方劇照／SBSNOW）
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