EXO将於8月10-11日在香港举办演唱会：门票7月2日公开发售！

EXO气势劲绝亚洲，将於8月10及11日在香港亚洲国际博览馆举行2场演唱会。
EXO 将从7月19日开始举办第五次巡回演唱会《EXO PLANET #5 - EXplOration -》，首站将在首尔奥林匹克公园 KSPO DOME举行，届时EXO将带来招牌的史诗型概念，还有华丽的台上演出，多元化的音乐和强劲的舞蹈表演务必令全场粉丝们热烈兴奋，让人相当期待！
《EXO PLANET #5 - EXplOration - in HONG KONG》演出门票将於6月24至28日给东亚银行信用卡客户专享优先订票，7月2日开始在快达票售票网公开发售。
EXO PLANET #5 – EXplOration – in HONG KONG
日期: 2019年8月10至11日 (晚上7时)
地点: 亚洲国际博览馆Arena
票价: HK$1,680 (坐/企) / HK$1,380 / HK$1,180/ HK$880/ HK$680 / HK$480
*(演出成员名单为 CHANYEOL、CHEN、SUHO、SEHUN、BAEKHYUN及KAI )
*(主办机构有权增加、删减或更改 EXO 演出成员名单，售出门票一概不可退换)
东亚银行信用卡客户专享优先订票
优先订票日期: 2019年6月24日(上午10时) 至6月28日 (晚上11时59分)
热线: (852) 31 288 288 (上午10时至晚上8时)
网址: www.hkticketing.com
*每次订购上限8张, 快达票将额外收取每张门票之客户服务费。
公开发售
发售日期: 2019年7月2日 (上午10时)
热线: (852) 31 288 288 (上午10时至晚上8时)
网址: www.hkticketing.com
售票处: 快达票售票网 (包括香港会议展览中心、香港演艺学院、香港演艺学院伯大尼古迹校园、亚洲国际博览馆、九龙湾国际展贸中心、D．PARK愉景新城及K11 Select的售票处，以及各大通利琴行)
*首日发售只限热线及网上购票。每次每场订购上限8张。
#快达票将额外收取每张门票之客户服务费。
韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究