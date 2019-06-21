鄭敬淏&朴誠雄《當惡魔呼喊你的名字時》公開首波劇照！將接檔《WWW》於下月31日首播

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從選角到劇照出爐…等了快一年的時間！《當惡魔呼喊你的名字時》由曾合作過《火星生活》的鄭敬淏、朴誠雄主演，加上《回來吧大叔》編劇執筆，期待感爆棚。







將接檔《請輸入檢索詞WWW》於下月（7月）31日首播的tvN新水木劇（週三、四）《當惡魔呼喊你的名字時》，由《Circle：相連的兩個世界》閔鎮基導演執導、《回來吧大叔》盧惠英編劇和高奈利編劇聯合執筆。以歌德的《浮士德》為模型，描述10年以來將靈魂賣給惡魔、年紀輕輕就享受成功的作曲家，為了延長合約，需要交給惡魔另外三個人的靈魂買賣契約，以此展開的神秘人性愛情故事。由鄭敬淏、朴誠雄、李雪、李伊等人主演。

在電視劇播出前，鄭敬淏、朴誠雄也為時尚雜誌《COSMOPOLITAN》拍攝畫報。繼畫報後，首波劇照也出爐，一步、一步揭開新作品的神秘面紗。





鄭敬淏飾演無名歌謠歌手、將靈魂賣給惡魔的明星作曲家「夏立／徐東川」。鄭敬淏在劇本閱讀時表示，因為出演該劇的演員都是他一直想要合作的人，所以他選擇這部作品。





朴誠雄飾演為回收夏立靈魂、絕對甲方的惡魔「柳／毛太江」。朴誠雄在劇本閱讀時表示，最近全心投入喜劇當中，這個惡魔不太像惡魔，是有幾分不足的角色。只是簡單幾句台詞都能把大家逗樂。



該部電視劇有著獨特題材、有趣角色，而《火星生活》後再合作《當惡魔呼喊你的名字時》的鄭敬淏、朴誠雄，兩人的Bromance絕對是一大看點，還有多位實力派演員加盟，如：金元海、尹敬浩、金亨默、吳義植等，新生代演員宋江加盟，令粉絲們相當期待。

（圖片來源：tvN《當惡魔呼喊你的名字時》、《COSMOPOLITAN》）

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