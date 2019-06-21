郑敬淏&朴诚雄《当恶魔呼喊你的名字时》公开首波剧照！将接档《WWW》於下月31日首播

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从选角到剧照出炉…等了快一年的时间！《当恶魔呼喊你的名字时》由曾合作过《火星生活》的郑敬淏、朴诚雄主演，加上《回来吧大叔》编剧执笔，期待感爆棚。







将接档《请输入检索词WWW》於下月（7月）31日首播的tvN新水木剧（周三、四）《当恶魔呼喊你的名字时》，由《Circle：相连的两个世界》闵镇基导演执导、《回来吧大叔》卢惠英编剧和高奈利编剧联合执笔。以歌德的《浮士德》为模型，描述10年以来将灵魂卖给恶魔、年纪轻轻就享受成功的作曲家，为了延长合约，需要交给恶魔另外三个人的灵魂买卖契约，以此展开的神秘人性爱情故事。由郑敬淏、朴诚雄、李雪、李伊等人主演。

在电视剧播出前，郑敬淏、朴诚雄也为时尚杂志《COSMOPOLITAN》拍摄画报。继画报后，首波剧照也出炉，一步、一步揭开新作品的神秘面纱。





郑敬淏饰演无名歌谣歌手、将灵魂卖给恶魔的明星作曲家「夏立／徐东川」。郑敬淏在剧本阅读时表示，因为出演该剧的演员都是他一直想要合作的人，所以他选择这部作品。





朴诚雄饰演为回收夏立灵魂、绝对甲方的恶魔「柳／毛太江」。朴诚雄在剧本阅读时表示，最近全心投入喜剧当中，这个恶魔不太像恶魔，是有几分不足的角色。只是简单几句台词都能把大家逗乐。



该部电视剧有著独特题材、有趣角色，而《火星生活》后再合作《当恶魔呼喊你的名字时》的郑敬淏、朴诚雄，两人的Bromance绝对是一大看点，还有多位实力派演员加盟，如：金元海、尹敬浩、金亨默、吴义植等，新生代演员宋江加盟，令粉丝们相当期待。

（图片来源：tvN《当恶魔呼喊你的名字时》、《COSMOPOLITAN》）

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