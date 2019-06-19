BTS防彈少年團歐美巡演豪賺7890萬美元！單場收益超過Taylor Swift & U2
KPOP 2019年6月19日 星期三08:00 Sani
防彈少年團在短短一個月的巡演中創造了近千萬美元的收益，而他們的巡演還在繼續！
據Billboard透露，防彈少年團從今年5月4日開始在美國舉辦的6場體育場演唱會為他們帶來了4400萬美元的收益，其中單是門票就賣出29萬9770張。
之後，防彈少年團5月25日和26日在巴西聖保羅、6月1日和2日在英國倫敦、6月7日和8日在法國巴黎各舉辦2場演唱會，共6場演出再次為他們帶來3500萬美元的收益。
這樣一來，防彈少年團在美國、南美、歐洲舉辦12場演唱會，總收益達到了7890萬美元。
Billboard表示：「防彈少年團在加州Rose Bowl體育館獲得的收益為1660萬美元，超過了之前Taylor Swift、U2樂團、JAY-Z & Beyonce、Eminem & Rihanna合作演唱會的記錄。 防彈少年團創造的數位不僅是作為外國藝人而言意義重大，在美國公演產業中也是首屈一指的成績。 」
接下來，防彈少年團還將與7月6日和7日在日本大阪長居體育館，7月13日和14日在在靜岡縣小笠山綜合運動公園體育場繼續巡演。 防彈繼續大發吧！
（圖源：BIG HIT）
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