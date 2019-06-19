BTS防弹少年团欧美巡演豪赚7890万美元！单场收益超过Taylor Swift & U2
KPOP 2019年6月19日 星期三08:00 Sani
防弹少年团在短短一个月的巡演中创造了近千万美元的收益，而他们的巡演还在继续！
据Billboard透露，防弹少年团从今年5月4日开始在美国举办的6场体育场演唱会为他们带来了4400万美元的收益，其中单是门票就卖出29万9770张。
之后，防弹少年团5月25日和26日在巴西圣保罗、6月1日和2日在英国伦敦、6月7日和8日在法国巴黎各举办2场演唱会，共6场演出再次为他们带来3500万美元的收益。
这样一来，防弹少年团在美国、南美、欧洲举办12场演唱会，总收益达到了7890万美元。
Billboard表示：「防弹少年团在加州Rose Bowl体育馆获得的收益为1660万美元，超过了之前Taylor Swift、U2乐团、JAY-Z & Beyonce、Eminem & Rihanna合作演唱会的记录。 防弹少年团创造的数位不仅是作为外国艺人而言意义重大，在美国公演产业中也是首屈一指的成绩。 」
接下来，防弹少年团还将与7月6日和7日在日本大阪长居体育馆，7月13日和14日在在静冈县小笠山综合运动公园体育场继续巡演。 防弹继续大发吧！
（图源：BIG HIT）
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