《姜食堂2》這到底是什麼樣的運氣？因為天氣熱 隔天準備賣冷麵…沒想到居然颳大風、甚至下雨！

打電話給救兵「白老師」，還和P.O「夜間加班」、研究冷麵的湯頭…沒想到天公「不作美」，說好的大熱天呢？（欸） #衣行不一致 #還好這天冷麵的銷售也不錯 #姜食堂2
tvN綜藝節目《姜食堂2》於本週五（14日）播出第3集。姜鎬童打電話「搬救兵」，因為慶州當地天氣炎熱，熱湯麵銷售量不是很好，所以想請教白老師有沒有什麼建議可以參考。結果，有經驗的白老師果然一點就懂，馬上就說：「天氣熱，熱湯當然賣不出去！」然後緊急傳授冷湯麵的製作方法。
於是，姜鎬童和P.O「夜間加班」，回到餐廳調配冷麵的湯頭。經過好幾次的試驗，終於成功了！
但，就是這個「但」！沒想到隔天，慶州颳大風，甚至下起雨來。原本想用冷麵「扳回一城」的姜鎬童，心情瞬間五味雜陳。到了餐廳的他，顯得有點焦慮。碎碎念了一陣子，製作組指出他當天穿的衣服「NEVER MIND（不用擔心）」，還打上「衣行不一致」的字幕，也太好笑了吧！XD
還好，因為孩子們吃不了太熱的東西，所以父母會為小孩點上一碗冷麵，所以就算天氣冷冷的，熱麵和冷麵的銷售都還不錯。不過，我們的姜老闆「忙中有錯」，應該要放上紫菜的冷麵，他居然忘記了！但是都沒有人發現...連製作組也是在後期製作時，才看到「怎麼看起來不太一樣？」頻頻向大家道歉～
（圖片、影片來源：tvN《姜食堂2》）
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