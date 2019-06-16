《姜食堂2》这到底是什么样的运气？因为天气热 隔天准备卖冷面…没想到居然刮大风、甚至下雨！

打电话给救兵「白老师」，还和P.O「夜间加班」、研究冷面的汤头…没想到天公「不作美」，说好的大热天呢？（唉） #衣行不一致 #还好这天冷面的销售也不错 #姜食堂2
tvN综艺节目《姜食堂2》於本周五（14日）播出第3集。姜镐童打电话「搬救兵」，因为庆州当地天气炎热，热汤面销售量不是很好，所以想请教白老师有没有什么建议可以参考。结果，有经验的白老师果然一点就懂，马上就说：「天气热，热汤当然卖不出去！」然后紧急传授冷汤面的制作方法。
於是，姜镐童和P.O「夜间加班」，回到餐厅调配冷面的汤头。经过好几次的试验，终於成功了！
但，就是这个「但」！没想到隔天，庆州刮大风，甚至下起雨来。原本想用冷面「扳回一城」的姜镐童，心情瞬间五味杂陈。到了餐厅的他，显得有点焦虑。碎碎念了一阵子，制作组指出他当天穿的衣服「NEVER MIND（不用担心）」，还打上「衣行不一致」的字幕，也太好笑了吧！XD
还好，因为孩子们吃不了太热的东西，所以父母会为小孩点上一碗冷面，所以就算天气冷冷的，热面和冷面的销售都还不错。不过，我们的姜老板「忙中有错」，应该要放上紫菜的冷面，他居然忘记了！但是都没有人发现...连制作组也是在后期制作时，才看到「怎么看起来不太一样？」频频向大家道歉～
（图片、影片来源：tvN《姜食堂2》）
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