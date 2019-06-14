【B.I事件】韓瑞希SNS透露：「2天後將回到韓國 重點應該是梁鉉錫、警方 而不是我」 A某律師：「YG會定期檢查藝人，如發現吸毒就送去日本排毒」 [好片推薦]《0.0赫茲》不可冒犯的超自然力量 韓媒再爆！「B.I事件」涉及WINNER李昇勳…「發送訊息給A某」 SPAO聯名真的令人買不完啊～來看看現在可以買到什麼！ 警方承認3年前包庇鄭俊英，導致數十名女性接連受害 《女神降臨》超豪華假想陣容：男主人選車銀優＆JIN之間真的難做抉擇啊！ BLACKPINK&樂童音樂家&WINNER會受連累嗎？ 國民請願：終止YG藝人電視活動 YG 動盪中的不變大勢⋯⋯BLAKCPINK〈Playing with Fire〉MV 破四億 全昭彌出道BLACKPINK JENNIE&JISOO送祝賀 她們是什麼關係？ 朱智勛8月10日舉行香港場見面會！門票將於6月24日開售～ 超心痛！ T-ara寶藍演員媽媽曾自殺，妹妹目睹全程：我曾恨過我媽

「我曾經很恨媽媽...」會想到母親企圖自殺時的場景，全宇藍留下了眼淚。

日前《人生紀錄片-MY WAY》公開了女演員李美英的人生故事。 提起李美英這個名字，也許很多人都不記得，但你一定看過她出演的電視劇，她是《恍惚的鄰居》裡的羅正芬，也是《心情好的日子》裡的金新愛。 而最讓民眾熟悉的還是她的一對女兒，大女兒是T-ara成員寶藍，小女兒是歌手宇藍。



在節目中，李美英公開了與歌手全英祿離婚之後的生活，自曝曾患上了嚴重的憂鬱症，「發生了很多事，我只想一死了之，經常覺得為什麼我活得這麼累，就上吊想要自殺。 」

** 每日為你推送愛豆消息 —>立即下載APP

但是李美英沒想到的是，為了自殺走進浴室，並用淋蓬頭管子準備自殺這一幕被小女兒看到了。 李美英稱：「我很害怕我自己，宇藍看到了那一幕哭得很瘋狂，她一直在喊媽媽你要幹嘛，她真的被嚇到了，現在想起來都覺得心痛。 」



宇藍回想到當年那一幕直到現在心情也無法平息，「我想要一直埋在心裡，哪個做兒女的看到那一幕能夠清醒？ 當時我想要替媽媽死，那時其實我第一次恨我媽，你罵人也好撒潑也好，只求你別選擇絕路。 」

好在最後因為寶藍和宇藍的陪伴，李美英也最終走出了離婚的陰影，逐漸找回了笑容。

「圖：《人生紀錄片-MY WAY》」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞