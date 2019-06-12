勁爆！韓媒曝iKON隊長B.I（金韓彬）涉嫌吸毒 警方早在3年前掌握相關消息

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網友：YG今年是要關門了吧…



今日（12日），據韓國媒體「DISPATCH」報導，iKON隊長B.I（金韓彬）涉嫌吸毒，而警方早在3年前（2016年）掌握相關消息。

報導指出，警方通過毒品嫌疑犯A某之審訊，掌握B.I涉嫌購買超強幻覺劑LSD的聊天紀錄和證據，但至今尚未對B.I進行傳喚與說明。由對話內容可得知，B.I在2016年4月與A某的聊天室中一直談論毒品，B.I本人也透露吸食大麻的事實，並要求購買超強幻覺劑LSD，但警方沒有傳喚B.I。

對此，警方的說法為，A某在第三次審問中推翻其陳述，並表示：「B.I確實曾要求毒品，但實際上沒有給予」，所以沒有對B.I進行調查。而A某翻供的原因，據報導指出，是B.I所屬社YG娛樂以支付律師費為代價，要求A某翻供。



近期因勝利「夜店事件」、梁鉉錫代表涉嫌性賄賂等而備受爭議的YG娛樂，在此情況下又出現B.I的毒品嫌疑，引起大眾關注。

（圖片來源：KSD、TVDaily）

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